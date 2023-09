Fem escola, dia 4

La primera nota a les famílies i una declaració de principis. D’aquestes declaracions faré unes quantes versions, fins a l’últim dia de curs (això ja forma part d’una declaració): «Hem començat el curs. Teniu els fills a quart de primària, un curs clau en l’assoliment de la lectura, entre més destresses bàsiques; la lectura, però també la matemàtica i l’escriptura seran claus. Hi destinarem molts dels recursos i del temps de classe. Com diu Enric Queralt, “sense afiançar bé la lectura a quart de primària, els alumnes arrossegaran de per vida la mancança.” Ves si l’encàrrec d’enguany és gros, per als mestres i per a les famílies. Teniu mestre nou, ja ho deveu saber. El meu nom és Albert i acompanyaré els vostres fills durant deu mesos. N’hi ha que em coneixeu, n’hi ha que només de referència. Jo espere atendre-vos i atendre els vostres fills amb l’experiència d’un mestre que ha passat els seixanta de llarg però que conserva l’esperit d’ensenyar “gairebé” com el primer dia. Això si la bateria no s’apaga. Godfrey H. Hardy, el gran matemàtic anglés, hagués dit: “no confesses aquesta debilitat, home!” L’any passat ja vaig dir el mateix, si fa no fa. La columna vertebral del curs serà la lectura, ja ho he dit, però, com va dir G. Steiner (del qual us en parlaré sovint), la matemàtica serà també al capdamunt de tot, enguany. Ell considerava que l’escola bàsica havia de posar tots els esforços en això. Jo també ho crec, sempre que la lectura siga un altre gran tret diferenciador. Penseu que els valencians tenim un índex lector baixíssim, així que tenim camí llarg i sobretot ganes de corregir la pífia. Per això mateix, tenim una biblioteca d’aula extraordinària, amb centenars de títols. Un luxe. Durant el mes setembre fem horari d’estiu (fins a dos quarts de tres). Així els mestres tenim temps per enllestir el curs nou: reunions, planificacions, formació… També n’hi ha servei de vesprada per qui necessite quedar-s’hi. Us envie un poema de V. Andrés Estellés i el nom dels pobles valencians que comencen per la lletra A. Són dos exercicis de lectura que els vostres fills han de practicar a casa durant la primera setmana del curs. Cada dia. Dilluns ja els faré el primer examen lector. Tenim un any per convertir-nos, com els finlandesos, en els millors lectors d’Europa. Quin envit! Si encara us queden més dubtes, us deixe el meu correu.

–No us he dit que avui ja hem plegat dues garroferes

El primer dia amb xiquets i ja hem escrit la data correctament, hem aprés a dir l’hora a la valenciana i hem explicat el treball sobre la Ceratonia.