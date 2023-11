Fem escola, dia 12: volem amb Dani Miquel

Avui hem viscut un concert entusiasta a Aldaia. Admirable i tendre, a l’auditori Tama. Una invitació de les escoles cooperatives per cantar amb Dani Miquel, un regal en favor de l’escola, de l’altruïsme dels mestres i de les famílies, de la unió de cooperatives valencianes: l’ajuntament només ens ha cobrat 2.500 euros per acollir-nos. Barat això de cantar pel país i per la llengua dels valencians, el català més bell. Però l’experiència viscuda ha pagat la pena. Sens dubte. Llàstima que Àpunt s’ha perdut la festassa. I IB3 i Tv3, enara que aquestes dues són prohibides al país valencià ja farà deu anys.

Cada cor de cada escola cantava una cançó amb Dani Miquel i la banda dels mamomúsics: hem xalat la gana i hem gaudit durant dues hores, mestres i alumnes, perquè pocs músics són capaços, com Dani Miquel, de mantenir tanta intensitat entre els xiquets i acomboiar-nos per la pau, la llibertat, la música, els valors i contra les guerres, amb una llengua exquisida i acurada, i una proposta en favor de la llibertat de l’escola, amb lletres que encoratgen els infants a fer un ús de la llengua excels, fins i tot entre escoles que en fan poc ús, de llengua i de valors tan elevats.

Després del document d’anit a Àpunt, la mestra, i dels estirabots feixistes del conseller d’educació i la seua banda de criminals (són lladres contra el coneixement i contra la cultura) ens mantenim fidels i esperançats en la lluita contra la ceguesa malintencionada dels polítics, la mala fel i el botiflerisme imperant: som irreductibles, malgrat els milions que espanya llança per torpedinar-nos la vida.

Per molts anys, aquest vol tan alt de l’escola: Volem!

*Volem és un llibre i un cd de dani miquel que qualsevol escola dels països catalans hauria de tenir a les seues aules.