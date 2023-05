Els tribunals espanyols, per la llengua, com els francesos

Diu un tribunal francés que els batlles no podran parlar català, ni que ho volgueren fer. Sota pena de tallar-los la llengua?, de prohibir-los l’accés al diccionari valencià-català-balear… Com els tribunals espanyols, que ens persegueixen anys i panys, per la llengua, per ser qui som, per riure’ns del seu rei inútil i, sobretot, perquè ells sí que ho saben, que no som espanyols, els francesos trauen el pit feixista d’una única llengua, una de sola, i les altres aboqueu-les a l’infern.

Inútils, els uns i els altres.

Els del tribunal francés, com els jutges, com molts dels polítics, si fa no fa, caguen pel mateix forat i per molt que van inventar el bidet, són bruts, igualment bruts i pocapena, contra les llengües que no són el francés. I ves que allà, en aquell estat dubtosament democràtic, corrupte com l’espanyol, militarot i repressiu, vomiten contra les llengües del món, peguen en repressió de tot tipus, i fan del coneixement el mateix budell cular que pinten els espanyols.

Pobra república que del plàtan em fa banana. O dacsa.

És veritat que fan bona literatura, o la feien, els francesos, i bona cuina també, encara la fan, i filosofia…, però no suporten que el seu estat siga ple d’unes altres nacions, nobles, cultes, d’una riquesa i diversitat de vegades més alta i neta que no la seua tan puritanament francesa, prostituïda ja fa qui sap lo temps.

Són o fan prehistòria, una majoria de tribunals. Repressió enllà i ací. Si saben fer res més, aquests tribunals idiotes.

En aquesta europa dels pobles i de les nacions, aquesta europa que uns altres hi confiem que arribarà, no hi caben estats autoritaris, ni feixistes, ni política de mediocres, a llarg termini si voleu. No hi caben. Si no se’n van voluntàriament, els llançarem a la mar, perquè entre ells es mengen la mala fel que congrien. Perquè els drets humans, fins i tot els ideals republicans de llibertat i igualtat, són per damunt de les seues corruptes repressions prehistòriques.

No poguérem quitranar i emplomar tanta supèrbia, francesos.