El manifest (adaptat) per l’escola

Manifest de la Plataforma en defensa de l’ensenyament: 23 de maig de 2024 (adaptació a l’escola, pública o no)

La Plataforma en Defensa de l’Ensenyament hem convocat l’escola dels valencians a fer una vaga, avui 23 de maig.

Per què? Entre més coses, per aturar les lleis regressives de PP-VOX i de tots els partits polítics que ataquen els valencians (n’hi ha més que pp i vox), perquè atempten contra els drets de l’escola i perverteixen el significat de la paraula “llibertat”. No podem permetre els atacs que pateix l’escola. Avui i cada dia, direm NO. Per millorar les condicions laborals: exigim recursos per millorar les condicions laborals i salarials dels mestres, també per atendre millor les famílies. Exigim la supressió de la burocràcia, i demanem més mestres i menys alumnes a cada classe. Però més alumnes que parlen sempre valencià, naturalment. No volem agressions a l’escola. Ni enlloc. Volem atendre millor els alumnes, evidentment. Els alumnes mereixen espais educatius en molt bones condicions. Patis grans i garroferes ufanoses. Aules amples i molts llibres. I música, i art, i ciència. Necessitem més escoles i més mestres, joves amb coratge, amb optimisme i amb ganes de revolució. Com anunciava el partit del COR, un partit que ha nascut a l’escola, en concret a l’aula de coinqué de primària: coratge, optimisme i revolució, ha! Me’n ric dels partits d’esquerres oficials! Exigim un increment de la inversió per a protegir i garantir una educació de qualitat. Nosaltres diem sí a la llengua, a totes les llengües, sense exclusió. Sí al valencià, perquè dir-li català ens fa perdre bous i esquelles, i sí a les llengües del món. El català la primera. Prou d’atacs i de burles a la llengua dels valencians. Calen polítiques valentes, optimistes i de revolució. Diem NO al districte únic segregador, que no sabem què vol dir, però que queda bé de dir. Prou de considerar l’escola com un mercat, o l’educació com un negoci. Ací estem i ens mantenim fidels a la llengua i al país, ferms, mestres i alumnes, perquè volem una escola altruista, sòlida, compromesa i lliure de polítics inútils. Les retallades en l’educació ja són una realitat contestable. Retallen en les escoles d’idiomes i retallen en infantil i primària. Retallen, perquè no s’estimen l’escola. Volen retallar en l’escola per desviar recursos als negocis privats i a la corrupció. Retallen drets humans, drets socials, drets democràtics. Però nosaltres reivindiquem l’ensenyança dels valors ètics. Aturem la retallada de l’assignatura d’Educació en Valors a 4t de secundària, que prou que en necessiten aprendre, aquells. L’ensenyament ha de garantir un espai per la reflexió pausada i crítica sobre els valors ètics i democràtics i els reptes de futur que afronta l’alumnat i la societat en conjunt. Necessitem el desenvolupament d’un pensament lliure, filosòfic, científic i matemàtic. Volem celebrar el centenari estellés, el centenari fuster, el centenari valor, el Maria Ibars, o les idees de la mestra Empar Navarro de 1920… Volem celebrar els nostres grans mestres de la història dels valencians. Per tot això que ens manifestem ara i ací i aquesta vesprada, a València. Perquè estimem l”escola, el paisatge, la llengua, la gent, els costums… Visca el país valencià i visca l’escola.

escola gavina, maig del 2024

*el manifest va ser llegir per dues alumnes (una de quart i una de cinqué), davant l’escola infantil i l’escola primària, abans de convidar-los a manifestar-se pels carrers de València, ahir que era 23 de maig de 2024.