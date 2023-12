De Bétera a Wigtown: festival de llibres

Ja hem començat l’organització de la fira de llibres a l’Ateneu de Bétera: un festival de llibres que voldria agafar aquella volada necessària per elevar l’esperit lector dels valencians, encara més urgent que mai. Per dues raons: l’una és la impostura d’un govern contra els llibres i contra la lectura. Una altra, els mals resultats dels informes PISA arreu del món. I encara si volem afegir-ne una tercera, i una quarta i una cinquena, no acabaríem de trobar bones raons perquè la lectura es convertís en una de les activitats preferides dels valencians en temps d’oci, més necessitada que el pa i el vi. Ves si el pa i el vi són imprescindibles, si no voleu viure de rucs de per vida.

Del programa d’enguany, encara no tancat completament, ja us avancem les dates del 23 de desembre (dia inaugural) al 5 de gener, la nit de Reis. Hi trobareu una selecció important de llibres ben especial, per acontentar totes les lectures i manies. Entre més presentacions: autores joves i escriptors consagrats que apunten al nobel, científics, periodistes, músics, enòlegs… Com cada any, tria de llibres i d’activitats per no avorrir-nos, de primer perquè no ens agrada avorrir-nos si no ho fem expressament, de segon perquè un festival de llibres s’acompanya d’una vida intensa que ompli i ompli i ompli… Per avançar sense perdre l’horitzó, enguany el lema és “lectures de combat” i la pintora convidada als nostres cartells Françoise Collandre. Una pintora dolça, amb experiència d’anys i anys, de parís parís, i dels escriptors convidats n’hi ha uns quants: Mireia Ferrando, Martí Domínguez, Joan C. Martín, Juli Peretó, Vicent Partal, Toni de l’Hostal…Encara no els podem presentar tots, perquè la sorpresa també apareixerà en el nostre corral més literari.

Apunteu a la vostra agenda la festa inaugural, us esperem el 23 de desembre a les set de la vesprada.

Ateneu cívic i cultural, Bétera, plaça del Mercat, 5