De Bétera a Wigtown: festival de llibres (2)

Els primers anys del festival de llibres a Wigtown tampoc no penseu que va passar res d’especial. El salt quantitatiu, potser també el qualitatiu, va venir després, molts després d’anys de feinada, pluges intenses i molts llibres venuts en les més de vint llibreries d’aquell poble (ara en queden dèsset). Potser que caldrà fer una excursió per copiar-los, perquè ens expliquen que caldria fer perquè la nostra experiència també agafés aquell vol supersònic. La nostra experiència de posar llibres en català a l’abast del públic i també l’envit d’augmentar el nombre de lectors absoluts al país i a bétera. És clar que ells tenen una llengua potent, i seria, i una milionada de lectors que nosaltres no tenim, que potser no tindrem a curt termini, si l’escola no s’espavila a fer lectors per damunt de la resta de ximpleries amb les quals perd el temps i els diners. A Wigtown fa temps que van pensar de convertir-se en un poble llibre o en un poble de llibres i van comneçar a organtzar un festival de quinze dies “the Wigtown book Festival” en el qual hi treballen més de cent voluntaris i unes quantes persones a jornada completa. Hi van triar un director de festival que era periodista, i tot plegat ara mou diners, llibres, i una prosperitat que havien perdut en tancar la destileria en la qual hi treballava mig poble. Han canviat el beure per llegir?, a nosaltres tampoc no ens vindria malament el canvi… però no us penseu que han deixat el bon beure pels llibres, allà ho combinen tot sense manies. Enguany el 25é festival d’allà sorprén encara més pels números. Un altre dia ho explicaré. Nosaltres també vam sorprendre l’any passat pels números. Gairebé que havíem doblat el nombre de llibres venuts. I això vol dir molts llibres bons escampats que, d’una altra manera, no hagueren eixit d’un magatzem o d’unes caixes perdudes qui sap on.

Dissabte comencem, i ho farem amb llibres, naturalment, però també amb un vi, amb música en directe, amb dos músics convidats que seran sorpresa i una autora jove, molt jove, que apunta a investigar de valent en favor dels llibres i els autors imprescindibles.