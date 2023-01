Comunicat del Consell de la República pel 19G

l’Assemblea de Representants del Consell de la República, adherint-nos a la convocatòria del 19G, contra la cimera dels ocupants franco-espanyols a Barcelona, convoquen el poble a una concentració per la dignitat i la independència de la nació catalana. Salut i República, JG

«PER LA INDEPENDÈNCIA…

Els caps de govern dels estats imperialistes espanyol i francès es reuniran el 19 de gener a Barcelona, per fer palesa llur voluntat d’impedir la independència de Catalunya, l’alliberament nacional i social del conjunt els Països Catalans. Tots dos individus són persones alienes a la nostra terra perquè són executors directes de l’opressió política, la repressió policial, l’espoliació econòmica i la substitució lingüística. A Barcelona, sotmesa a l’estat borbó espanyol el 1714, és especialment odiosa la presència del cap de govern espanyol, en tant que màxim representant, juntament amb el rei Borbó, de l’opressió i la repressió sobre la nostra nació. Per això, cal que el poble català es manifeste massivament i enèrgica contra la presència indesitjada: “Fora de la nostra terra els qui l’ocupen! /Ni frança ni espanya, països catalans! /Per la República Catalana!

COMISSIÓ D’ACCIÓ POLÍTICA INTERIOR (CAPI) DE L’ASSEMBLEA DE REPRESENTANTS DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA

Països Catalans, 13 de gener de 2023