Centenari Estellés (9): retorn a l’escola

Som al centenari Estellés i queda molt de ciri que cremarà en favor del poeta i de la poesia. Això serà principal, la lectura de la poesia, la d’Estellés i la d’altres poetes. Avui, voluntàriament, dos xiquets m’han demanat de començar el dia llegint poesia. Ho he trobat elegant i extraordinari. Que amb nou i deu anys, els alumnes siguen capaços d’obrir un jorn d’escola amb una proposta elevada. L’un ha llegit en veu alta Diguem No, de Raimon, d’una manera excelsa, que corprenia de veritat. L’altre ha llegit el Poble, de Miquel Martí i Pol, d’emoció sentida. Encara més, perquè ja han eixit voluntaris per llegir demà abans de començar. Per començar lo jorn, realment.

Després, hem baixat al pati per acompanyar la lectura dels alumnes de primer de primària. Un matí redó… Ves si això del centenari Estellés farà paper i farà llegir.