Centenari Estellés (8): pasqua plujosa…

«Pasqua plujosa, collita abundosa!», Jordi Badia, a Vilaweb, sobre la riquesa de la llengua en referència a la festa de Pasqua.

I encara no haurà caigut ni un litre, avui, després de vint hores de núvols i xip xip xip, sense banyar gaire, destorbar això, fer-nos passar ase per bèstia, que açò és un ploure melindrós que passa per humitat i res més, res de res. Pasqua de llibres, doncs, de llegir i d’encendre el foc, si encara fa uns 12 graus i aquella humitat de la qual parlàvem que penetra pels ossos i impedeix d’empinar els catxirulos i els avions de paper, dinar i berenar corrents, mones i llonganissa i a casa enjorn, i llibres, i lectures… que ens faran més profit que anar pel món a ginollons, una vesprada especial per llegir el poeta Estellés, l’any del centenari, de pensar idees per escampar-lo encara més arreu… hem trobat aquesta idea, per exemple, d’un ajuntament valencià que farà llegir els seus funcionaris, vulguen no vulguen, que n’hi ha falsos valencians que no lligen mai ni pagant-los les hores a preu d’or, si fan que fan. Res més, res de res. Avui.

No, no n’hi ha catxirulos al cel.

«passen els cels

però és el mateix cel que sempre passa.» V. A. Estellés