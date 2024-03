Centenari Estellés (6)

Ahir vam celebrar a l’escola el dia mundial de la poesia. Vam explicar perquè la UNESCO fa anys que organitza el jorn fent-lo coincidir amb el solstici de primavera. El poeta triat enguany per la Institució de les Lletres Catalanes és Vicent Andrés Estellés. Encara sort, que ho han fet coincidir amb el centenari. A l’escola vam fer coincidir la commemoració amb la final del concurs de lectura en veu alta Maria Ibars. Els concursants finalistes, una majoria, van triar poemes d’Estellés, entre més textos, i van posar el poeta al capdamunt de tot, amb lectures excelses i acurades, d’un goig que encara mentre escric això m’ompli i m’asserena, en comprovar el paper que l’escola fa quan l’horitzó és clar. “Declaració de principis” de Mural del País Valencià, o un fragment de Coral Romput, “Vora el barranc de Carraixet” o “la Lluna de la muntanya”, van encongir el pavelló i són testimoni que el guiatge de la lectura mereix esforç, entrenament i una passió necessària en els mestres… El paper del jurat no era fàcil, perquè destriar un lector, un de sol, entre els divuit finalistes no va ser senzill. Sort que les bases ja apuntaven que hi havia set premis.

Abans de començar el concurs, vam llegir l’Horaciana d’Estellés en català, en anglés i en rus… perquè tenim una veu Akhmàtova entre els mestres.

*Mentre nosaltres féiem el concurs, els impostors de la generalitat valenciana, franquistes pepereros, preparaven lleis i normes per traure la llengua de l’escola i imposar només l’espanyol, com en l’any 1940, quan van guanyar la guerra contra la democràcia. Aquests falsos valencians són en guerra encara, amb un nou decret de nova planta contra els drets humans, la cultura, el coneixement i l’escola, ves si n’hi ha rucs encara vivint del diner públic.