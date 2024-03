Centenari Estellés (4)

Demà és el dia mundial de la poesia. L’escola què farà? I la cooperativa? I els mestres? I les llauradors? i els fallers que no són de la falla Plaça del País Valencià de Picanya, que ja sé que han llegit el poeta?

Vicent Andrés Estellés ha sigut el poeta triat enguany per la Institució de les lletres catalanes. Estellés i les horacianes, una horaciana en concret, traduïda a trenta llengües del món. No en semblen moltes si n’hi ha milers de llengües… Però ja faran paper per explicar un bri o un verset del poeta valencià més gran, més popular, més independent… Que rebente el torero de ràbia. Per inútil, i per torero.

XLII

m’he estimat molt la vida,

no com a plenitud, cosa total,

sinó, posem per cas, com m’agrada la taula,

ara un pessic d’aquesta salsa,

oh, i aquest ravenet, aquell all tendre,

què dieu d’aquest lluç,

és sorprenent el fet d’una cirera.

m’agrada així la vida,

aquest got d’aigua,

una jove que passa pel carrer

aquest verd

aquest pètal

allò

una parella que s’agafa les mans i es mira als ulls,

i tot amb el seu nom petit sempre en minúscula,

com aquest passarell,

aquell melic,

com la primera dent d’un infant.

Vicent Andrés Estellés

Obra Completa IV [Horacianes], 2017

ací teniu la pàgina del departament de cultura amb tota la informació: