Centenari Estellés (3)

A quart de primària, ahir vam fer la final del concurs de lectura en veu alta Maria Ibars. Els guanyadors passaran a la finalíssima el 21 de març. Els 14 participants que van decidir de presentar-s’hi ho van fer de molta categoria, una lectura acurada, tècnicament ben feta, ajustada a l’edat i a un interés creixent per llegir molt bé. Extraordinàriament bé. Havíem assajat molt. Moltíssim. I els alumnes que van triar els versos d’Estellés ens van impressionar, als mestres i als pares que havien vingut a escoltar-los. De Llibre de meravelles a Coral Romput, va haver-hi lectures extraordinàries. Sentides.

Ací l’escola dels valencians, l’escola catalana en general, té un paper principal: fer llegir a tots els xiquets del país, a partir de deu anys, el poeta Vicent Andrés Estellés. I no aturar-se mai més, mai, de llegir-lo de per vida. L’any del centenari ja és una bona excusa per aquest envit.