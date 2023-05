Carta a casa (als pares de la classe)

Benvolguts pares,

dissabte de vesprada ens veurem a Xirivella, per celebrar les Trobades d’escola valenciana. Ja deveu saber que, les Trobades, són la festa grossa de l’escola en valencià (no sé perquè ho diem així, o perquè n’hi ha d’una altra mena, en aquest país), que cada any hem d’eixir al carrer per reivindicar-nos -encara-, una escola moderna, viva, lectora, capaç d’admirar-se, d’admirar el coneixement. A més, enguany, els alumnes de quart serem protagonistes del taller que farà l’escola, després del cercavila. Nosaltres llegirem els poetes, que són els autors que eleven la llengua a la màxima categoria. Llegirem Ausiàs March, Estellés, Rosa Leveroni, Roís de Corella, Bernat Artola, Miquel Duran, Maria beneyto, Arderiu, Espriu, Marçal, Costa i llobera…, entre més poetes. Però també gaudireu de centenars de tallers, paradetes, jocs, lectures, concerts, teatre… Un festival per l’escola. Farem homenatge a dos mestres que ens han deixat fa poc, Carme Miquel i Ferran Zurriaga. I encara si sou observadors us trobareu sorpreses que seran del vostre goig i el dels vostres fills. Escola Valenciana possiblement siga el moviment per l’escola més actiu i intens d’Europa. Que els valencians, si ens posem, amb poca cosa fem xivarri i festa grossa. Aquesta vegada pel coneixement. Per això que no t’hauries de perdre la nostra festa. A més de llegir, pares, el nostre taller també defensarà la llengua, amb el títol Salvem els Mots, un llibre de Jordi Badia que hauríeu de llegir: hem fet una tria de paraules i expressions genuïnes. Vet ací unes quantes de les paraules triades… adobar, aladroc, alfarrassar, armut i migarmut, amagatall, amerat, amidar, apamar, aquest lloc és a tibo/a tibó, atibacat, atifell, babau/bambau, badallar, basca, bassal, batollar, becar, blaüra, bolquer, botija, bragó, bústia, cabrerot, casset, caterva, cistella, comboi, confegir, confitura, corral, cossiol, debades, destralejar, embolicar, empastrar…