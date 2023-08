100.000 cretins (2)

«Cretí, idiota per extrem.»

Ara tu imagina 1.000 cretins al cap de la conselleria d’educació i 100.000 cretins més fent-los suport o aplaudint-los totes les ruqureies que vulguen decidir, entre més tornar a robar els pocs diners públics valencians que ens deixen a preu d’or els lladres espanyols. Tocats i enfonsats, pensareu. Home, que tocats i molt tocats ja som fa temps, perquè no alcem la cua de terra, però enfonsats mai. Mentre hi ha vida hi ha esperança, de pensar en un país valencià culte, respectuós, educat i en favor del coneixement i la lectura. Aquesta és la nostra esperança, dels mestres si fa no fa, que tenim la responsabilitat de l’educació dels infants valencians. Malgrat que la tria de mestres, la tria “dels” mestres, no és ni rigurosa ni exigent. No ens passa com a Finlàndia, que fa cinquanta anys, els polítics (tots els polítics, fins i tot els cretins) van decidir que l’educació era la base fonamental del país, i ací no podien badar ni desviar o estalviar recursos. D’acord, el nostre model no és finlandés. Però ves que de les cendres polítiques (la dictadura i la transició dels cretins) vam aconseguir una escola entusiasta i combativa, capitanejada durant quarants anys per Escola valenciana, el moviment per l’escola més important d’Europa els últims quaranta anys. Com abans havien fet i encara fan unes quantes cooperatives altruistes i encara entusiastes, la primera La Masia.

Què ha decidit la nova onada de cretins valencians?, de primer retirar les subvencions a Escola valenciana, perquè deixe de treballar per l’entusiasme de l’escola —voler aterrar l’escola del teu país, a més de patològic, és d’una idiotesa extrema. I retirar també les subvencions a Plataforma per la llengua catalana. Una altra burrera contra el coneixement, Ací la batlle de valència, MJ Català, el conseller Rivera, i el president de la generalitat Masson, ja tenen un protagonisme principal. En atacar l’escola dels valencians i la seua única llengua (l’espanyol s’aprén a punta de pistola i de jutge), demostren la mena de criminals feixistes que són, el cinisme ben amunt, com la corrupció més alta mai aconseguida al món per un partit polític, el seu, el pp.

Tots tres personatges, Català_Rivera_Masson, són la punta regional d’un estat que no ha apostat mai per l’escola —treu-li els cinc o sis anys d’aquella república breu i assassinada en el segle XX. Al contrari, per ells i per espanya, l’escola és un espai per alliçonar en la caspa, la beator, l’arribisme i la corrupció. L’escola, el batxiller, la formació professional, la universitat… a mans dels models espanyols no són sinó el mateix engranatge perquè la societat continue vivint del parasitisme. Que els valencians no alcen mai el cap, i no puguen emmirallar-se en una societat europea, a anys llum d’aquest infern en la terra que ells en diuen espanya.

Són mestres del cretinisme, idiotes per extrem.