El traspàs de rodalies no és possible

De manera recurrent la Generalitat demana el traspàs de rodalies. Però l’article 149.21 de la constitució espanyola no ho permet: El ferrocarrils que transcorren per més d’una comunitat autònoma són competència exclusiva de l’estat. Aquí podríem entrar en el debat de si estem parlant dels trens o de les vies, però és evident que a nivell de vies la xarxa de RENFE/ADIF passa per més d’una comunitat autònoma i Madrid no voldrà/podrà mai transferir la infraestructura. En canvi, l’article 148. 5 diu que les comunitats autònomes podran assumir competències en els ferrocarrils i carreteres que passin exclusivament pel seu territori.

Amb tants anys que sabem que els trens de rodalia no funciona la Generalitat hagués pogut crear la seva pròpia xarxa de trens. El cost tampoc és tan exagerat, en comparació amb el que costa una autopista. Amb una recerca ràpida per internet veiem que un km de via de tren d’alta velocitat costa entre 10 M€ i 30 M€ per kilòmetre a Alemanya. Segurament, per a una via de velocitat convencional el cost pot ser molt inferior, posem per cas al voltant de 5 M€, i segurament també és més barat fer-la a Espanya que a Alemanya. Per saber si és molt o poc, podem comparar-ho amb el que costa fer un kilòmetre d’autopista a Espanya, que ronda el 10 M€ per kilòmetre.

Si la Generalitat hagués començat a fer una xarxa de trens pròpia a Catalunya fa anys ara ja podríem gaudir d’un servei de rodalia adequat. A més, enllaçant les diferents xarxes segurament podríem viatjar per Catalunya en tren de manera còmoda i àgil. I potser, per carambola, l’estat hagués invertit una mica més a la xarxa de trens de Catalunya veient que tenia una competència real a la seva xarxa.

Però per a fer plantejaments d’aquesta mena, en primer lloc cal tenir un projecte de país.