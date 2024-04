ILERS, IBERS, IWERS TOTS A L’OEST

Mirant per internet vaig trobar-me amb un mapa de Gal.les, on apareixia el nom del Môr Iwer Donn, que és el mar profund a l’oest del país. En anglès el tradueixen per l’Irish Sea, o mar d’Irlanda. D’aquest topònim podem deduir que “Iwer” es refereix a l’oest. I la semblança fonètica amb les denominacions d'”iler-“, i sobretot, amb la d'”iber” em va sobtar. Si el nostre “iler” separa els pobles ilergetes dels indigetes, com és que s’assembla “iwer” amb el nom dels pobles de la costa mediterrània de la península? Així els indigetes, amb l’arrel indi-, es situen cap a l’est. Podem pensar que estan a l’est de la península, però això només depèn del punt de vista de l’observador. Des del punt de vista del Mediterrani, tant pel que fa als grecs com als romans, la península es troba situada completament a l’oest del seu centre del món.

Quan es parla dels “ibers”, es diu que el nom d’aquestos pobles prové del nom del riu, és a dir, el riu Ebre, al qual, per marcar l’accent escriuen amb una h inicial, “hiberus”, en llatí. Tanmateix, com podeu veure per la semblança en la pronúncia fonètica, tant “iler”, com “iwer” en gal.lès encara més, es refereix tot a l’oest.

Pensem de quin oest parlem. Una opció seria l’oest del Mediterrani, i aleshores ens hauríem de referir a tota l’Europa Occidental?. La segona opció, més acostada a la significació del riu Ebre, seria la de tenir en compte que el riu segueix un curs ascendent cap a l’oest, amb una inclinació envers el nord. Un riu que ens porta cap a l’oest, i d’aquest punt cardinal agafaria el nom.

Així podem entendre que els pobles ibers també són pobles celtes o gals, estesos a l’oest del Mediterrani, si voleu a l’est de la península. La denominació ha volgut diferenciar-los dels pobles celtes de l’interior, els quals presentaven un nivell de prosperitat i desenvolupament més baix que els de la costa mediterrània.

Malgrat les diferents interpretacions dels noms geogràfics, s’imposa la realitat física per atorgar a la toponímia un significat lligat al paisatge. Un paisatge, enmig del qual, es desenvolupa la vida dels homes i dels pobles als quals pertanyen. No hi ha gaires llacunes o forats poblacionals, ni grans buits, entre la península ibèrica ni Pirineus enllà. Existeix un continu de pobles estesos per tot Europa Occidental. Tot és celta o gal…. I per això, existeix una base comuna per a una evolució lingüística que portarà a les llengües que esdevindran romàniques.