Mireia Badia, al capdavant del Mundial d’Enduro

La catalana Mireia Badia (Gas Gas) ha guanyat el seu primer dia en el Campionat del Món d’Enduro. Ho va fer diumenge, on la manresana es va imposar a les seves rivals en el segon dia del GP d’Enduro de Portugal (resultats generals). A més, aquesta seva primera victòria li ha donat el liderat de la categoria femenina, empatada, això sí, amb Laia Sanz (Gas Gas).

Sanz no va tenir tant bon dia com el dissabte, tot i que va acabar tercera. Per la seva part, la navassenca Kate Vall (Sherco) va acabar els dos dies.

EnduroGP

Després del primer gran premi de l’any, els pilots de KTM Josep Garcia i Jaume Betriu es troben entre els cinc primers (quart i cinquè) i amb ganes de lluitar pel títol. En aquesta categoria absoluta, destacar Enric Francisco (Sherco) que va sumar els 4 punts del dotzè classificat.

La victòria absoluta del diumenge fou pel sorprenent australià Wil Ruprecht (TM), un nou nom als candidats al títol d’EnduroGP. La categoria general l’encapçala el britànic Brad Freeman (Beta)

Enduro1

Kirian Mirabet (Honda) va optar per abandonar diumenge i reservar forces pel proper GP, el d’Itàlia, el proper cap de setmana. A la general és desè.

La victòria de la categoria fou per l’italià Davide Guarneri (Fantic), que, amb Andrea Verona (Gas Gas), encapçala E1.

Enduro2

Josep Garcia va baixar un lloc respecte el primer dia, quedant tercer, la mateixa posició que ocupa en la primera general de la categoria. L’actual campió del món d’E2 i d’EnduroGP, el britànic Steve Holcombe (Beta) encapçala la classificació.

Enduro3

Jaume Betriu va mantenir la regularitat del primer dia i va repetir en el segon lloc, el mateix que ocupa la general d’E3, encapçalada per Brad Freeman (Beta).

Enric Francisco es troba en la cinquena posició d’E3, mentre que Marc Sans (Husqvarna) està en la setena.

Júnior Enduro

En la categoria general Júnior Enduro, Pau Tomàs (Beta) és novè (cinquè a Júnior1); Bernat Cortés (Gas Gas) és desè (quart amb Júnior2, amb un destacat segon lloc, el primer dia), i Adrià Sánchez (KTM) és dissetè (vuitè a Júnior1). David Riera (Sherco) és vintè a Júnior2.

Youth Enduro

En la categoria d’iniciació, Albert Fontova (KTM) és quart.

Després de la prova disputada a Marco de Canaveses, tota la comitiva del Campionat del Món d’Enduro es traslladen a Edolo, on, del 25 al 27, es disputa el GP d’Itàlia del Mundial d’Enduroo, segona prova del calendari d’enguany.

Font: 2021 Borilli FIM EnduroGP World Championship Press (traducció automàtica al català i versió original en anglès)

Foto: Mireia Badia, amb Gas Gas (©Futur7 Media)