Proposta de pàgina web per a músics independents

En vista que per a molts bons músics catalans és impossible signar contracte discogràfic, i en un intent de canviar la situació a molt millor, faig una proposta constructiva: una pàgina web dedicada a enllaçar música específicament de músics sense contracte discogràfic o que publiquin en segells molt petits sense accés als grans mitjans. Dic enllaçar, tant per a poder fer una pàgina lleugera que es pugui allotjar en un espai petit d’un servidor, com perquè ja existeixen pàgines com Bandcamp, Soundcloud o Spotify on emmagatzemar música de manera enllaçable. Precisament, el problema és com posar músics i públic en contacte si aquest darrer no sospita que hi ha molta gent bona treballant per a ell al nostre país. I una pàgina com la que proposo simplificaria molt la feina al públic, potser fins i tot possibilitant un molt necessari gir en la música que rep el públic català. Recordem que molta gent està escandalitzada amb la mediocritat de la música catalana oficial (amb les escassíssimes excepcions que hi hagi, quasi totes en segon terme), fins al punt que ha sorgit estigma, una situació que només els músics sense contracte, tots ells excel·lents, poden canviar. De totes maneres, caldrà algú dins d’algun mitjà per a possibilitar fer arribar la bona nova al gran públic, recordem que ara com ara els grans segells i agències de management catalans tenen el sistema tot per a ells. Fins i tot el Sona 9 el porten aquests mateixos segells, i si no et volen la resta de l’any, és inútil participar-hi. Però potser al final no calen tants concursos, només una eina com la que proposo i que ens acosti a la igualtat d’oportunitats. Molts hem deixat la música precisament perquè teníem una paret infranquejable al davant. Anirà bé que tinguem una eina per a poder-hi tornar, sense obstacles, i donar una alegria al públic nostrat. Què en penseu?