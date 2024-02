Processionària

com una dèria

sortir del niu

recórrer el tronc

pi rere pi

seguir el camí

anar endavant

sempre endavant

com un sol cos

cap enllaçat

darrere cap

darrere cap

darrere cap

darrere cap

cap rere cap

com un sol cos

fins a la fi

pi rere pi

ves quina fi

cicle infernal

com una dèria