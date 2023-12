I tu, ets de dretes o d’esquerres… o et penses que no n’ets?

Ni que pugui semblar mentida, això de definir-se ideològicament continua generant discussions obertes i sense final. I hi ha els qui tenen molt clar què són o com es volen mostrar i els qui estan convençuts que entre dir-se d’esquerra o de dreta no hi ha sinó una mica de màrqueting i poca cosa més.

Ara que ha mort, he rellegit el que tenia de Gianni Vattimo a mà, i he trobat una reflexió en el volum Ecce comu que sembla feta a mida per als qui dubten. Diu:

La dreta és el súmmum del naturalisme; naixem desiguals i és bo que ens servim de les desigualtats naturals per promoure la competitivitat, el desenvolupament, el mercat, en definitiva. Nosaltres no volem una societat “de natura”, sinó de cultura; la igualtat, l’hem de conquerir.

I tu, ets més “de natura” o “de cultura”?