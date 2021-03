Considerat parcial el jutge que va condemnar Lula da Silva

El Suprem Tribunal Federal (STF) del Brasil ha considerat que l’exjutge Sérgio Moro, responsable per les condemnes i empresonament de Lula da Silva (PT) no va ser imparcial en el judici de l’expresident. L’efecte immediat serà l’anul·lació de totes les decisions de Moro en el cas del tríplex de Guarujá, així com de les diligències que ell va ordenar en la fase d’investigació.

La decisió favorable a Lula da Silva, per tres vots a dos, ha sigut possible pel canvi de vot de la jutgessa Carmen Lúcia. El procés en qüestió estava al calaix del STF des del 2018 i en aquell moment la jutgessa havia donat raó a Moro. Però amb la represa de la votació a la cort ella ha decidit canviar el sentit del vot considerant que Moro és sospitós en el judici de l’expresident.

“En aquest cas, el que bàsicament es discuteix és una cosa que és fonamental per a mi: tothom té dret a un procés just i a la imparcialitat del jutge”, ha dit Carmen Lúcia durant el vot. Abans considerada una aliada de l’Operació Lava-Jato al jutjat, Carmen ha considerat “fets nous” per votar ara contra Moro.

Bàsicament, es tracta de les denúncies publicades pel diari digital The Intercept amb gravacions de missatges intercanviades entre Moro i els fiscals de la Lava Jato. Les filtracions de converses a través de Telegram van demostrar que hi va haver tota una trama per condemnar Lula da Silva i impedir-lo de ser candidat a les eleccions presidencials.

Entre bastidors, es parla que la decisió tindrà un efecte dominó en els processos contra Lula da Silva en l’Operaciò Lava Jato. Aquesta es la segona victòria judicial del petista en poques setmanes i obre encara més les seves perspectives polítiques de se candidat a la presidència el proper 2022.