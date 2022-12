La caiguda del vot de Junts i ERC

Les dades les extraiem de l’última enquesta del CEO, tercer baròmetre del 2022.

La primera cosa és comprovar que la mostra de l’enquesta estigui equilibrada. Nosaltres ens fixem en la pregunta sobre la llengua pròpia. Ho explicàvem a La població a Catalunya: Llengua i actituds socials.

La mostra del 3er baròmetre del 2022 està equilibrada:



D’entrada farem l’encreuament entre el record de vot i la intenció de vot. La diagonal presenta la fidelitat del vot al mateix partit, les files la pèrdua de vot cap als diversos grups. Les columnes els guanys de vot provinents dels diversos grups:

A «Abst» hi hem agrupat vot nul, en blanc, no votaria, no sap, no contesta.

El problema és el que s’anomena el cuinat dels resultats. És a dir, l’experiència demostra que hi ha força distorsió entre allò que surt a les enquestes i allò que acaba resultant, i sempre segons uns determinats patrons.

Com ho cuinarem nosaltres?

Partirem dels resultats de les últimes eleccions al Parlament celebrades el 14 de febrer de 2021. Considerarem, doncs, 21 mesos transcorreguts. Ho compararem amb el record de vot segons l’enquesta:



En principi ara hauríem de multiplicar la intenció de vot pel quocient real/rec, de manera que la intenció de vot a Junts, per exemple, l’hauríem de multiplicar per 1,140. Considerarem, però, que aquesta discrepància entre record i realitat expressa només en un 75% un canvi de vot real.

Al mateix temps, a fi que es mantingui el nivell d’abstenció de les últimes eleccions, o pugi lleugerament, considerarem només real en un 29% la intenció de vot dels abstencionistes.

Tot això ho introduïm en un programa i ho fem córrer. Quins són els resultats per a avui mateix?

Caiguda espectacular del vot de Junts, ERC i C’s. Tot i la no consideració del PDCAT, una pujada important d’«Altres», que segurament reflecteix el desencís d’un sector de l’independentisme que busca nous referents (Llista cívica?). Ara bé, tot i sumant ERC, Junts, la CUP (que puja) i Altres (que puja) al sector independentista, el bloc no-independentista obté majoria o l’independentisme (el famós 52%) perd la majoria absoluta.

Vots en milers: Eleccions 2021 Ara mateix