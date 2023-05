JUNTS i l’operació Xavier Trias

Utilitzem l’últim baròmetre del CEO.

Primer de tot anem a veure com es situen els barcelonins en l’espai bidimensional constituït pels eixos identitari i social:

BCN. Perfil identitari-social

Freqüència Percentatge Percentatge Acumulat NSxNS 1 ,2% ,2% NSxDT 2 ,5% ,7% NSxDM 2 ,5% 1,1% NSxEqM 20 4,6% 5,7% NSxEqR 4 ,9% 6,6% ESxNS 6 1,4% 8,0% ESxDT 15 3,4% 11,4% ESxDM 9 2,1% 13,4% ESxEqM 20 4,6% 18,0% ESxEqR 3 ,7% 18,7% EMxNS 9 2,1% 20,7% EMxDT 29 6,6% 27,3% EMxDM 63 14,4% 41,7% EMxEqM 68 15,5% 57,2% EMxEqR 5 1,1% 58,3% CMxDT 6 1,4% 59,7% CMxDM 22 5,0% 64,7% CMxEqM 67 15,3% 80,0% CMxEqR 10 2,3% 82,2% CTxDT 7 1,6% 83,8% CTxDM 16 3,6% 87,5% CTxEqM 47 10,7% 98,2% CTxEqR 8 1,8% 100,0% 439 100,0%

Les caselles amb més percentatge són «espanyol moderat x esquerra moderada» 15,5%; «català moderat x esquerra moderada» 15,3%; «espanyol moderat x dreta moderada» 14,4%; «català x esquerra moderada» 10,7%.

Anem a veure ara de quines caselles prové la intenció de vot a Junts .

BCN. Proced ència de la intenció de vot a JUNTS

Freqüència Percentatge Percentatge Acumulat EMxDM 1 2,8% 2,8% CMxDT 3 8,3% 11,1% CMxDM 5 13,9% 25,0% CMxEqM 3 8,3% 33,3% CTxDT 4 11,1% 44,4% CTxDM 7 19,4% 63,9% CTxEqM 13 36,1% 100,0% 36 100,0%

El 36,1% del vot prové de subjectes que es defineixen com a catalans d’esquerra moderada. L’electorat de JUNTS es defineix majoritàriament com catalanista i d’esquerres.

Si mirem la taula «BCN.Perfil identitari-social», crec que podem afirmar que l’operació Trias va dirigida als «espanyol moderat x dreta moderada» que són el 14,4% de l’electorat. Això inevitablement ha de provocar tensions amb «català x esquerra moderada» que són el 10,7% de l’electorat, però el 36,1% d’intenció de vot a JUNTS. I això no pot venir compensat pels «català moderat x dreta moderada» que són només el 5% de l’electorat.

Anem a veure la intenció de VOT dels EMxDM a BCN.

BCN. Intenció de vot dels EMxDM (espanyol moderat x dreta moderada)

Freqüència Percentatge Percentatge Acumulat Abst 22 34,9% 34,9% PP 4 6,3% 41,3% ERC 10 15,9% 57,1% PSC 18 28,6% 85,7% Comuns 2 3,2% 88,9% Cs 3 4,8% 93,7% Junts 1 1,6% 95,2% Vox 2 3,2% 98,4% Altres 1 1,6% 100,0% 63 100,0%

NO hi ha pràcticament intenció de vot a JUNTS. PSC i ERC són els més votats. JUNTS, per arrossegar alguna part d’aquest vot, ha competir amb ERC, abandonar la independència, i amb el PSC, aparèixer com l’alternativa anti-Colau, cosa que, com vèiem, ha de provocar tensions amb el nucli actual de votants de JUNTS.

Pot sortir bé; però també pot sortir malament i perdre bous i esquelles: no guanyar electorat espanyolista de dretes i perdre electorat catalanista d’esquerres. Si surt bé, es consolidarà el gir autonomista de JUNTS. Si surt malament, ….