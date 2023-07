En aquestes eleccions, el grup polític que ha perdut més vots en percentatge és la CUP. Intentarem una hipòtesi explicativa:

La CUP han accentuat el missatge antifeixista, antiVox; però, fins a un cert punt, ha blanquejat l’esquerra espanyola, sense insistir que en la qüestió nacional són igualment espanyolistes. Això li ha comportat una sagnia de vots cap aquesta esquerra espanyolista per frenar Vox.

Haguessin hagut d’explicar que, en la mesura que aquesta esquerra espanyola mantenen Catalunya dins l’Estat espanyol per la força, tenen en aquesta qüestió un comportament que podem considerar feixista (ús de la violència física i sistèmica per sotmetre l’enemic).

Per posar a prova la hipòtesi, agafarem l’últim baròmetre del CEO i considerarem la valoració entre espanyolisme i catalanisme que donen els votants de la CUP al grup de EnComúPodem i ho posarem en relació a la freqüència de vot a aquestes últimes formacions.

La hipòtesi és: si és un votant de la CUP que considera catalanista EnComúPodem, llavors hi ha una freqüència elevada de vot a esquerra espanyolista

La sintaxi per obtenir les respostes:

;seleccionem votants que recorden haver votat CUP i que consideren EnComúPodem espanyolista

select if REC_CONGRES_VOT=10 and ESP_CAT_0_10_CEC<5.

;observem la intenció de vot de l’aplec obtingut

FREQ /VAR=INT_CONGRES_VOT.

A les eleccions al Congrés dels Diputats, convocades pel proper 23 de juliol a quin partit o coalició votarà?

Freqüència Percentatge Percentatge Acumulat ERC 3 9,4% 9,4% CUP 18 56,3% 65,6% En Comú Podem 2 6,3% 71,9% PACMA 1 3,1% 75,0% Junts per Catalunya 2 6,3% 81,3% Sumar 1 3,1% 84,4% No votaré 1 3,1% 87,5% No ho sap 4 12,5% 100,0% 32 100,0%

Fidelitat del vot del 56,3% i 9,4% dels votants a la coalició SUMAR

;seleccionem votants que recorden haver votat CUP i que consideren EnComúPodem catalanista

select if REC_CONGRES_VOT=10 and ESP_CAT_0_10_CEC>4.

;observem la intenció de vot de l’aplec obtingut

FREQ /VAR=INT_CONGRES_VOT.

A les eleccions al Congrés dels Diputats, convocades pel proper 23 de juliol a quin partit o coalició votarà?

Freqüència Percentatge Percentatge Acumulat ERC 5 11,9% 11,9% PSC/PSOE 4 9,5% 21,4% CUP 18 42,9% 64,3% En Comú Podem 4 9,5% 73,8% PACMA 3 7,1% 81,0% Junts per Catalunya 2 4,8% 85,7% Vox 1 2,4% 88,1% Nul 1 2,4% 90,5% No votaré 1 2,4% 92,9% No ho sap 2 4,8% 97,6% No contesta 1 2,4% 100,0% 42 100,0%

Si consideren EnComúPodem catalanista: Fidelitat del vot del 42,9% i 19% votants a l’esquerra espanyola.

Si consideren EnComúPodem espanyolista: Fidelitat del vot del 56,3% i 9,4% votants a la coalició SUMAR.

Per tant, podem dir que la hipòtesi ha superat aquesta prova: no insistir en el caràcter espanyolista (i per tant filo-feixista) de l’esquerra espanyola ha estat un error important.