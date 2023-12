Fotografia: Daria Sannikova (Pexels)

Ací teniu els brins d’aquestes darreres setmanes, amics.

Parleu fort: funciona Una cua d'un bar metropolità. Cambrers hispanòfons. Demano un cafè curt amb veu ben alta. Em responen "¿solo?". Replico, ben alt, "curt". I, oh miracle, els dos de darrere meu també demanen en català.

No cedim. Als llocs públics parlem alt i amb decisió.

Funciona. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 15, 2023



Per què en francès?

En francès? Per què?

Bourg-Madame ▶️ LA GUINGUETA D’IX

Aix-en Provence ▶️ AIS DE PROVENÇA

Béziers ▶ BESIERS

Carcassonne ▶️ CARCASSONA

Languedoc ▶️ LLENGUADOC

Limoges ▶️ LLEMOTGES

Lourdes ▶️ LORDA

Montpellier ▶️ MONTPELLER

Narbonne ▶️ NARBONA

Toulouse ▶️ TOLOSA DE LLENGUADOC — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 7, 2023



Que baixeu de l’hort?

Despistats:

—Sembla que BAIXIS DE L’HORT

—Que BAIXES D’ARBECA?

—Sempre BAIXA DE LA FIGUERA

—Tens EL CAP A TRES QUARTS DE QUINZE

—Avui TENIU LES ORELLES A CAL FERRER

—VIU A LA LLUNA

—Que ESTEU A LA LLUNA DE VALÈNCIA?

—Tu VIUS ALS LLIMBS o què?

—Aquest NO SAP QUIN DIA MENJA PA — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 6, 2023



Fer beure a galet

Enganyar:

—DONAR GAT PER LLEBRE

—VENDRE GARSES PER PERDIUS

—FER BEURE A GALET

—AIXECAR LA CAMISA

—FER PAPAROTES

—PINTAR SANT CRISTÒFOL NAN

—FER-LI EMPASSAR una cosa

—FREGIR-LA a algú

—RIFAR-SE algú

—PASSEJAR-SE algú

—FOTRE’S d’algú

—ENSARRONAR — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 5, 2023



A peu pla

No perdem el peu!

—Caminar A PEU COIX

—Estar A PEU DRET

—Travessar A PEU EIXUT (sense mullar-se els peus)

—Tot és A PEU PLA

—NO TÉ NI CAP NI PEUS

—Ja li TENIM EL PEU AL COLL (dominat, a la nostra mercè)

—TENIM UN PEU A L'ESTREP (a punt de començar) — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 4, 2023



Pulquèrrim

Superlatius:

—ACÈRRIM: molt ferm, molt tenaç

—CELEBÈRRIM: molt cèlebre

—INTEGÈRRIM: molt íntegre

—LIBÈRRIM: molt lliure

—MISÈRRIM: molt miserable

—PAUPÈRRIM: molt pobre

—PULQUÈRRIM: molt pulcre

—SALUBÈRRIM: molt salubre

—UBÈRRIM: molt fèrtil — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 12, 2023



Com si fóssiu a casa

La casa:

—Un vestit d’ESTAR PER CASA (senzill)

—Un negoci d’ESTAR PER CASA (poc important)

—Ho coneix COM SI FOS A CASA SEVA

—És DE CASA BONA

—FER CASA (estalviar diners)

—PARAR CASA (moblar-la)

—TENIR CASA OBERTA (ésser hospitalari)

—CASA DE BARRETS (prostíbul) — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 11, 2023



Anar a deshora

Locucions de temps (preservem-les!):

—Tot ho has fet A DESHORA

—A HORES D’ARA, encara no ho sabem

—El trobem ARA I ADÉS pel parc (‘de tant en tant’)

—Treballem i, EN ACABAT, descansarem

—TARD O D’HORA s’havia de saber

—ARA PER ARA no plou

—ARA COM ARA, el negoci es manté — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 13, 2023



Saber-li la flaca

Conèixer bé:

—SABER DE QUIN MAL PATEIX

—SABER DE QUIN PEU ES DOL

—SABER DE QUIN MAL HA DE MORIR

—SABER-LI LA FLACA

—SABER COM LES GASTA

—SABER QUIN PEU CALÇA

—TENIR APAMAT

—TENIR LA MIDA PRESA — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 14, 2023



Un diari que no registra els pronoms febles

"S'han registrat dotze", @diariRegio7? Que ja hem enterrat els pronoms febles? pic.twitter.com/5Q3j87Q590 — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 7, 2023



Els filòlegs treuen fum

Després d'haver aconseguit que escriguessin "Avança't A Nadal", sense article, ara els del @bonpreuesclat diuen que "*el Nadal treu fum". Com hi ha món! pic.twitter.com/dvKvmgn2WR — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 9, 2023



Quan el de baix s’engalaverna…

—EL CAP DE BAIX FA PERDRE EL CAP DE DALT

—QUAN S’ALÇA EL CAP DE BAIX, SE’N VA EN ORRI EL CAP DE DALT

—SI EL DE BAIX S’ENGALAVERNA, EL DE DALT JA NO GOVERNA (engalavernar=tornar rígid)

—QUAN EL DE DALT SE’N PUJA, EL DE DALT SE’N BAIXA

—QUAN EL PARDAL S’EMPINA, S’ACABA LA DOCTRINA — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 15, 2023



Un diccionari és infal·lible

