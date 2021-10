Rector, metge i activista: Joan Baptista Peset i Aleixandre

Divendres, l’Ateneu de Bétera organitzarà un homenatge reconeixement al metge, rector de la Universitat de València, Joan Baptista Peset i Aleixandre. Hi podreu veure un documental sobre la vida i el compromís ferm d’un home que es va deixar la pell, per l’ofici i pels drets humans. Els feixistes espanyols el van afusellar a Paterna el 1941, després que havia passat pels camps de concentració d’Albatera i Portaceli. Encara a la presó o als camps, va tenir esme per encarregar-se de coordinar l’atenció als malalts, d’operar els més greus, republicans i valencianistes atrapats pels espanyols després del colp militar del trenta-sis. Si encara setanta anys després, els feixistes governen sense renunciar als crims, a l’atac contra els drets, contra la cultura i la ciència. El valencià Peset, la ciència i la medicina, a l’un costat. Com diria Lucreci. Els borbons, la policia i la repressió, a l’altra.

També podeu llegir el poemari de Vicent Andrés Estellés A la memòria de…

ATENEU DE BÉTERA, divendres 15 d’octubre de 2021, 19.30h