Encara és Nadal #003

Per si ho hem oblidat, per si ens estem empeltant de tradicions que el dia de Cap d’Any tanquen les celebracions nadalenques,… per si el dia a dia se’ns menja, recordeu que encara és Nadal… i que demà, divendres, arriba la nit més màgica de l’any (Sant Joan em perdoni…).

I aquí seguim, tercer dia (havia posat quart, volia corre molt, jo) del projecte 365+1.