Consulta Consell per la República fins 29-D-2023

Properamemt els inscrits al Consell per la República estem, cridats a votar (o a abstenir-nos) a favor o en contra de la reforma de diversos instruments legals que regeixen el funcionament intern del Consell (es reformen 3 instruments legals: ).

L’exercici responsable de la ciutadania catalana hauria de conduir a la llegida atenta de cadascun d’aquest tres documents i a votar-los enm conmsqüència. Tanmateix, sabem que el ritme de vida que portem, els nostres interessos, o be qualsevol altra motiu fa que posterguem indefinidament aquesta tasca.

Sortosament, el consell ha publicat el document “Reforma dels Codis del Consell de la Republica” que ens estalvia auqetsa feixuga tasca i que ens permet fer-nos una idea de què és el que canvia i perquè. Per descomptat, cal fer un esforç de major de fiscalització del Consell per la República més enlla de llegir-ne, més o menys critivcament, l’anàlisi que el mateix Consell fa dels canvis que la mateixa institució promou. De moment però, comencem per aqui sense maximalismes.

Amb aquesta entrada al bloc faig un comentari – una opinió personal- sobre aquest unic document, que tambe trobareu aqui:

Em sembla positiu que el mecanisme d’eleccio del persident del Consell sigui el sufragi universal

Em sembla positiu que la càrrega de normativitzar el funcionam,enmt del Consell recaigui sobre el Govern. Segurament és perillòs deixar aquesta tasca en no se sap exactament quines mans del Govern, sense cap mena de control i supervisió del poble, però cal acceptar-ho: ara mateix els inscrits no tenim prou múscul per dedicar esforços a aquesta tasca. Cal que prioritzem els esforços a construir la República.

Malgrat que això no es un canvi, la revisió d’aquest document m’ha permès adonar-me que els mandats del govern del Consell (i de la resta d’assamblees que el componen) és només de dos anys. Que el Consell funcioni amb mandats de dos anys, el converteix en una institució inoperant. Cal augmentar la durada dels mandats (com més llargs, millor), ja que permetre mandats més llargs conduiria a una major estabilitat de la institucio i permetria desenvolupar projectes a mitjà termini per part del govern de torn. Cal tenir-ho clar: un mandat tan curt aboca al Consell a estar sempre entrant o sortint d’un cicle electoral i això, inevitablement el farà inoperatiu.