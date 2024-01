bilingüe a la força

Un dels fets que extranyament tothom dona per descomptat a la part espanyola dels Països catalans, és l’obligació que tenim els catalans de saber castellà.

la bilingüització dels catalans és forçosa

Quan afirmo que ens forcen a parlar castellà, no parlo de l’article 3 de la Constitució espanyola que ens obliga a tots a conèixer el castellà (independent de si és la nostra llengua materna o no), i que vetlla per a que els castellanoparlants tinguin dret a emprar-lo arreu. Tampoc parlo de les més de 500 normatives que obliguen a l’ús del castellà. Ni tan sols de la incrompensible obligatoreïtat que tenim els catalans d’ensenyar castellà als nostres fills, i que tampoc podem canviar per llei (al 2023 a Catalunya els jutges fixen el percentatge mínim en què cal ensenyar el castellà als nens, indepentdentment d’allò que digui la llei).

Allò que ens obliga a saber castellà no son totes les imposicions legals per bilinguitzar els catalanoparlants.

No parlo de les ingents imposicions perquè d’allò de que m’interessa parlar és de la nostra resposta enfront aquestes imposicións. La colonització mental dels catalans és tal que no només les acceptem obedientment, sinó que les normalitzem fins a tal punt que ens sembla radical i impensable demanar que es doni al català exactament el mateix tractament que el castellà. Per exemple, perquè és impensable que l’escola catalana sigui exclusivament en català mentre que és del tot normal que l’escola espanyola sigui exclusivament en castellà?

El fet de reconeixer-se en aquest pensament, és un indicador molt clar de com de colonitzada està la nostra ment. Tanmateix, qualsevol anàlisi rigoròs d’aquesta qüestió no pot concloure res més que no hi ha absolutament cap motiu racional que recolzi que el castellà ha de tindre la supremacia legal que ara té a l’estat. Per mantenir aquest debat en uns termes estrictament racionals doncs,

ens cal descolonitzar la ment per donar la resposta desobedient a les imposicions que aturi la bilinguització dels catalans

(nota: per descolobnitzar la vostra ment podeu llegir aquest llibre: Descolonitzar la ment de Ngũgĩ wa Thiong’o.)