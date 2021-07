Una fusió. Tot per fer. I tantes ganes

Ho hem anat repetint i cada vegada amb més insistència: el país necessita posar al centre la cultura, les indústries culturals han de ser una prioritat col·lectiva i ho hem de fer pensant en gran. I això només es pot fer des de l’ambició, la suma i la consciència plena que el repte és gegant. Perquè el català reclama empreses fortes, però també perquè la cultura i l’educació al món han de tenir sistemes de propietat que no ho deixin tot en mans d’oligarques omnipotents, siguin russos, xinesos o els Jeff Bezos de torn.

Amb aquesta convicció i després de quasi dos anys de feina, a partir d’ara Som i Abacus són la mateixa empresa.

91 milions de facturació, 49 botigues que ens permeten ser la llibreria més gran de Catalunya, tres editorials (Ara Llibres, Amsterdam i la Bernat Metge), una central logística robotitzada al centre de Catalunya, les revistes més venudes en català que ja fan continguts en qualsevol format al voltant de quatre àrees de contingut (turisme, història, cuina i futur), el lideratge en proveïment a les escoles a l’estat, set setmanaris al Vallès Oriental i, el més important, un milió de socis i sòcies (mig milió del qual va anar a comprar a alguna de les nostres botigues durant l’any de la pandèmia) i 40.000 subscriptors d’algun dels nostres continguts.

Aquesta llista d’actius ja justifica la fusió per si mateixa i en dibuixa les potencialitats. També sabem que trobar les eficiencies i aprofitar les sinergies ja dona molt sentit a tot plegat. Però sobretot tenim molt clar que el repte no és tan sols endreçar, sinó construir futur: som conscients que està quasi tot per fer i en tenim moltes ganes.

Ahir mateix vam començar un pla estratègic “lleuger” dirigit per l’amic Salvador García, limitat a dos anys i que busca assolir 4 objectius:

i treballar molt a fons la comunicació per tal de cohesionar al màxim l’equip, fer el projecte acollidor i atractiu a ulls del nou talent, fer partícips els socis i subscriptors de la importància del seu paper i, finalment, compartir amb la societat (els futurs clients) tot el que anem fent i com ho anem fent.

. Dibuixarem on volem ser al desembre del 2023 i quins (pocs però ambiciosos) projectes nous cal posar en marxa per accelerar exponencialment la digitalització de tota la companyia.

Durant l’acte de celebració de la fusió d’abans-d’ahir, la Roser Sebastià em va preguntar pel “sentit històric” de la fusió i, tot i que la pregunta pot semblar un pèl massa ambiciosa, sí que vaig voler destacar tres idees que crec que estan darrere del que estem fent:

Unitat i transversalitat. Som un país que se sent còmode en les capelletes i els blocs, no ens agrada cedir el protagonisme, ens fa mandra acostar-nos al que pensa diferent i ens costa fer projectes conjunts. Tant Abacus com Som estàvem prou tranquils cadascú al seu món, però ho hem fet. Gent de cultures de treball molt diferent, fins i tot amb sensibilitats polítiques a vegades quasi oposades, hem vist que tocava unir-se perquè el país necessita institucions compartides pel 90% de la societat. Fer el pas de sortir de la famosa zona de confort ja és un símbol en si mateix.

Institucions fortes. Aquesta fusió és important perquè suposa entendre la importància i l’honor de continuar amb el fil històric dels que ens han precedit. La continuïtat històrica és important i que els projectes aprenguin, agafin gruix, tant financer com organitzatiu, és fonamental per tenir una societat forta. És important la continuïtat històrica del Barça o d’Enciclopèdia Catalana o, fora dels exemples catalans, de projectes com el New York Times . Un país és millor amb institucions que hi són per quedar-se. Per això és tan important que Abacus, i concretament el seu director general Miquel Àngel Oliva, hagin decidit que els 53 anys que han passat tenien com a objectiu preparar l’organització per somniar els 100. Que Abacus vulgui projectar amb ambició les properes dècades és una gran notícia pel país perquè significa que vol ser una institució de les grans, de les que romanen, i per nosaltres poder-hi participar és un gran honor.