Pressupost 2024: concentrats en la rendibilitat i en l’organització

Fa un parell de divendres vam presentar el Pressupost de 2024 a tota la cooperativa.

A continuació, adjunto les notes que em van servir per explicar-lo, per si poden ser útils als que seguiu el projecte.

També podeu consultar en aquesta presentació els detalls de tot plegat (he eliminat les parts més confidencials del document origina però soc a la vostra disposició per qualsevol aclariment adicionall):

1.- Un 2023 centrat en reforçar el motor de la facturació

El 2023 ha estat l’any de posar a tota velocitat els motors després de la pandèmia. Tota l’organització s’ha esforçat per estirar les costures de cada negoci i de cada departament i per veure fins on podíem arribar. El resultat ha estat molt més bo del que esperàvem: gairebé 130M de facturació i, sobretot, comprovar que el projecte té recorregut i capacitat per anar més enllà. Això ha implicat un gran treball per part de tothom, de la part de negoci sí, però també de cadascun dels departaments que donen servei que han hagut de fer esforços molt grans per posar al dia una organització que patia problemes greus de modernització.

2.- 2024: posar el focus en la rendibilitat i en l’organització

Durant aquest 2023 també hem donat la volta al compte de resultats. Abacus portava uns anys perdent diners en les operacions convencionals, i aquest any estem ja en resultats positius. Tot i això, la rendibilitat d’Abacus és molt baixa i tenim recorregut per augmentar-la de forma molt més clara. Aquest serà el gran objectiu de 2024 perquè guanyar diners clarament és la base sobre la qual podem tenir una organització feliç, a l’ofensiva, capaç d’assumir els reptes que té, que paga bé als seus treballadors i que es prepara pels moments dolents.

La rendibilitat no és retallar amb homes de negre. És guanyar diners. Posarem el “guanyar diners” al centre de l’organització del 2024 i ho enfocarem en dos objectius: aprofundir en una proposta de valor única i tenir un control exhaustiu de la despesa. En primer lloc, ens cal entendre on és la proposta de valor única en cada àmbit on actuem i, alhora, comprovar si el mercat la percep o no. Si els clients no la valoren, caldrà canviar-la i si la valoren caldrà millorar-la més i més. Tenir un llibre únic, fer un producte audiovisual excepcional, ser els millors en una categoria de producte a les nostres botigues… Són els elements que ens permeten augmentar el marge perquè els clients valoren tenir una oferta única. Guanyar diners és, primer de tot, oferir al nostre consumidor coses que no fa ningú o que ningú les fa com nosaltres.

El segon objectiu en aquest “guanyar diners” pivota al voltant de la despesa. Molts de vosaltres m’heu mostrat la vostra preocupació pel nivell de despesa de 2023 i jo la defenso perquè crec que era necessària per aquest “estirar les costures” que ha permès el creixement que hem fet i el tornar a guanyar diners. Ara, quan ja hem provat la capacitat de creixement sense mirar gaire la despesa, és el moment de veure què ha funcionat i què no, de ser molt més exigents en els resultats de les inversions fetes i exigir també més als directius i directives que tiren endavant el negoci. És per això que caldrà prioritzar, optimitzar, rectificar els projectes que no han funcionat bé… En aquest cas retallar no és negatiu: és optimitzar les despeses i és bàsic també per enfocar el negoci del futur.

2024 també serà l’any de l’organització. De fer que tot funcioni com un rellotge, que els organigrames estiguin clars, que totes les responsabilitats estiguin definides, que quan, per exemple, fem un esforç gegant com el que hem fet a Abacus+ el resultat sigui 100% perfecte. I això no és fàcil perquè són molts els forats organitzatius que tenim i perquè fem moltes coses simultàniament. Caldrà prioritzar, triar, pensar molt i tenir molt sentit comú. Deixar de fer per fer. Assumir responsabilitats, que cada directiu entomi la seva i la tiri endavant fins al final assumint també les conseqüències d’equivocar-se.

2024 serà doncs un any de continuïtat en la facturació, de poc creixement, i centrat en el guanyar diners i l’organització. Perquè tenim el convenciment que el creixement ja no es pot basar més en estirar les costures sinó que s’ha de basar en la capacitat d’escalar el negoci de forma harmònica i sòlida. I l’harmonia és organització i la solidesa són finances sanejades.

3.- També toca començar el canvi profund en Educació

Totes els negocis d’Abacus estan enfocats estratègicament, menys educació. Un cop centrats l’Abacus Original, l’Abacus Mèdia i l’Abacus Editorial, abordem el gran canvi al negoci d’educació. Toca girar com un mitjó aquest diamant en brut que tenim molt abandonat. L’equip d’allò que va ser la llavor fundacional d’Abacus, servir els mestres i les escoles, ha fet un esforç gegant, durant anys, per sobreviure. I, el darrer any, per incorporar tots els elements que anàvem posant sobre la taula desde la nova direcció: la incorporació de RO-BOTICA, formació i canvis a producte.

Ara, arriba el moment d’ordenar i enfocar. Fer un Abacus Educació a l’alçada de la visió que tenien els nostres fundadors. Tornar a ser realment útils a les escoles i als mestres. Neix un nou Abacus Educació i n’estic convençut que tindrà un resultat igual o millor que el que estem vivint a les botigues amb tota la revolució que hem fet els dos darrers anys a Abacus Original.

4.- Culminar l’orientació al futur de la resta de negocis i fer visible el projecte a la societat

També toca acabar la feina començada a cada negoci i en cada àrea:

En mèdia, audiovisual i editorial, en continguts , hi ha diferents projectes en marxa per consolidar aquesta part de l’organització. La compra dels segells del Grup Enciclopèdia és un element important. Però n’hi ha d’altres que ens situarien en una posició molt millor. Hem de veure si som capaços de concretar-los.

Abacus Original ha començat el canvi i està donant molt bon resultat. Però cal acabar-lo. Cal abordar la reforma de les 23 botigues pendents de modernitzar (la més important: l’emblemàtica de la Plaça Urquinaona) i fer real a cada ciutat la idea que cada botiga és un centre cultural al servei d’entitats i persones que estimen llegir, crear i jugar. Un centre cultural que té vida pròpia i que orienta el seu futur adaptant-se a les necessitats de cada territori. No serà fàcil i estarem atents perquè es faci realitat progressivament.

ha començat el canvi i està donant molt bon resultat. Però cal acabar-lo. Cal abordar la pendents de modernitzar (la més important: l’emblemàtica de la Plaça Urquinaona) i fer real a cada ciutat la idea que cada botiga és un Un centre cultural que té vida pròpia i que orienta el seu futur adaptant-se a les necessitats de cada territori. No serà fàcil i estarem atents perquè es faci realitat progressivament. També cal acabar de fer visible el nostre projecte a tota la societat perquè el país sigui totalment conscient que existeix una institució potent, cooperativa, al servei de la cultura i l’educació. Aquesta és la tasca que està fent l’àrea Institucional amb bons resultats però també conscients que ens falta molt camí per poder ser un referent en el camp del cooperativisme, la cultura i l’educació en els nostres àmbits d’influència i en la societat en general.

5.- Preparant-nos pel salt del 2025

I tot això ho fem perquè Abacus és jove, perquè el repte que tenim com a institució al servei de la cultura i l’educació és gegant i perquè Abacus vol i pot anar molt més enllà. Ens preparem, doncs, per al 2025, per fer un un pas endavant més gran que el que hem fet al 2023.

En aquesta línia hi ha tres elements que voldria destacar, que encara que siguin més invisibles seran essencials a l’Abacus que des del 2024 es prepara per fer un pas més al 2025:

La formació sistemàtica de tothom és fonamental per poder assumir el repte que vindrà al 2025.

La governança , per tenir uns òrgans de govern potents i madurs: fomentar la participació societària i garantir un procés electoral al Consell Social i al Consell Rector que sigui molt participat.

, per tenir uns òrgans de govern potents i madurs: fomentar la participació societària i garantir un procés electoral al Consell Social i al Consell Rector que sigui molt participat. Accentuar el compromís de tothom, especialment de les persones que tenen una responsabilitat directiva, que siguem una organització de persones absolutament compromeses amb la cultura, l’educació i el cooperativisme

Aquest pressupost és un full de ruta al servei de tota l’organització. Pregunteu sense límits, demaneu aclariments, suggeriu millores. Estem a la vostra disposició per aclarir allò que calgui.

Gràcies pel vostre temps.