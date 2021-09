Huit dies després de falles

Hem viscut unes falles i una carrera de la dona pel setembre i, en bona lògica, ara s’hauria de celebrar la Setmana Santa i posteriorment –allà pel mes de novembre—les festes majors d’estiu de cada poble. El 9 d’octubre hauria de fer-se el 9 de maig…però en aquesta data hi trobem el Dia d’Europa i el naixement del compositor Modest Musorgsky i convé deixar el calendari com toca.

Tot això ha estat possible, gràcies a la pressió que els sectors festers i econòmics que envolten la data, han executat per sobre el govern valencià que, ha posat per davant de la salut, l’economia dels anomenats “artistes fallers”, pirotècnics, floristes, bandes de música, indumentaristes, tendes d’articles de regal i un etcètera limitat pel barroquisme propi de cada comissió.

Restem expectants respecte del comportament del virus, després de les concentracions falleres provocades per una societat famolenca de festa i xerinola. Quan a les xifres econòmiques que es mouen al voltant de tot aquest muntatge que, com a bola de neu, ha anat fent-se massa gros, s’hauran de repensar.

La nostra societat ja no pot restar d’esquena a la realitat provocada per la crisi econòmica, la crisi sanitària i la crisi social en què vivim ara mateix i continuar llançant al foc 170.000 euros amb una única falla; aquella que s’ha emportat el doblet del primer premi.

Les falles fora calendari que s’han viscut enguany, seran les últimes que recorden l’etapa anterior. Els fallers i falleres saben que, d’ara endavant, aquesta festa va a tenir un altre perfil, obligat per les pandèmies que encara ens resten viure. Una situació sanitària que hem provocat nosaltres mateix, tot i propinant al planeta un desgast i un estrès inusual.

Senyor pirotècnic, pot començar la desescalada fallera i encendre el sentiment de pertinença a una terra, que compartim amb més de set mil milions de persones més. Una desescalada que pot començar per la limitació de comissions, de pressupostos i de cadafals plantats a les places i carrers dels pobles i viles en què encara hi ha costum. Senyor pirotècnic, endavant amb el nou disseny faller!