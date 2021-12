Ens ho hem de fer mirar

Fa fretat observar com, en una gran part dels 542 pobles, viles i ciutats del País Valencià, s’afanyen (abans d’hora) per fer creure que vivim en la “nova normalitat” i, ho fan a base d’engreixar la despesa d’enllumenat públic, mitjançant garlandes, rètols lluminosos i fins i tot arbres naturals o artificials farcits de bombetes pels quatre cantons.

Des d’Ador fins a Zarra, massa ajuntaments s’han apuntat a aquesta febre de la “nova normalitat” nadalenca, imitadora del desficaci de la vila galega de Vigo, on diuen que la il·luminació es divisa des de l’Estació Internacional.

No passa res… sembla que no hi ha alarma sanitària, ni necessitat de falcar el benestar social, ni d’atendre famílies que ho han perdut tot o una bona part dels seus ingressos…”les ciutats han de lluir durant el Nadal”…i després Déu nostre senyor proveirà…S’ho haurem de fer mirar!!!