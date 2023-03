”La literatura, tota forma artística del llenguatge i tota forma artística en general, sacseja

–ha de fer-ho– la nostra essència més profunda. Hi crema la fullaraca acumulada, hi aixeca

vendavals de desig, hi fa saltar guspires d’un món nou, hi deixa un rierol de llum que hi canta.

La veritable literatura és subversiva, subverteix l’ordre dels hàbits establerts, i és conversiva,

ens converteix en ciutadans d’un país desconegut.

Qui té por de la literatura? Tot aquell que té por del desconegut.”

Narcís Comadira