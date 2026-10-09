La meva trajectòria professional comença en el sector de les telecomunicacions, un entorn que em va permetre desenvolupar una base tecnològica i una manera de treballar orientada als processos i a les necessitats del client.
Posteriorment, em vaig especialitzar en SEO i màrqueting digital. Amb els anys, he ampliat aquesta perspectiva fins a integrar captació, publicitat, conversió, estratègia comercial i automatització.
Aquesta evolució m’ha portat a entendre que el màrqueting no es pot valorar únicament per la visibilitat que genera, sinó per la seva capacitat de contribuir als objectius empresarials.
FENILABS neix amb la voluntat d’integrar màrqueting, tecnologia i intel·ligència artificial en una mateixa estratègia de creixement empresarial.
Moltes empreses tenen un bon producte, experiència i potencial, però arriben a un punt en què els sistemes que els han permès créixer deixen de ser suficients. Necessiten revisar la seva estratègia, optimitzar els processos comercials o incorporar noves tecnologies per continuar avançant.
El nostre objectiu és ajudar-les a identificar aquestes oportunitats i transformar-les en solucions concretes. No es tracta simplement d’oferir serveis digitals, sinó de construir sistemes que connectin la captació, la conversió i l’eficiència operativa.
El nom integra tres conceptes que defineixen tant la identitat de l’empresa com la seva filosofia de treball.
«Feni» prové de l’au Fènix, símbol de renovació i transformació. Representa la nostra missió: ajudar les empreses a superar situacions d’estancament mitjançant noves estratègies de creixement, tecnologia i innovació.
«Nil» és el nom del meu fill i representa el motor personal que m’impulsa a desenvolupar aquest projecte amb compromís i visió de futur.
Finalment, «Labs» reflecteix la nostra aposta per l’experimentació i la millora contínua. Desenvolupem i validem estratègies, automatitzacions i solucions d’intel·ligència artificial en projectes propis abans d’incorporar-les als serveis que oferim als clients.
Aquesta metodologia ens permet identificar oportunitats, validar solucions i orientar-les a objectius de negoci concrets.
En definitiva, FENILABS combina estratègia, màrqueting i intel·ligència artificial per transformar processos i impulsar el creixement empresarial. Perquè la innovació només té sentit quan es tradueix en valor real per al negoci.
Sobretot, la velocitat i la capacitat d’execució.
Avui podem utilitzar la IA per analitzar informació, donar suport a la creació de continguts, classificar oportunitats comercials, automatitzar tasques repetitives o millorar determinats processos de decisió.
Això obre moltes possibilitats, especialment per a les petites i mitjanes empreses, que poden accedir a capacitats tecnològiques que abans requerien més recursos.
Tanmateix, incorporar IA no garanteix millors resultats. Cal entendre el procés, definir l’objectiu i establir indicadors que permetin avaluar si la implementació funciona.
Automatitzar un procés ineficient no el converteix en eficient; simplement permet executar-lo més ràpidament.
Transformarà moltes funcions i automatitzarà tasques que fins ara requerien una intervenció manual considerable. Però cal distingir entre substituir tasques i substituir professionals.
El valor professional evolucionarà cap a competències com el pensament estratègic, la interpretació de dades, el coneixement del negoci i la capacitat de prendre decisions.
Els professionals que sàpiguen integrar la IA en el seu treball podran augmentar la seva productivitat i dedicar més temps a activitats de valor afegit.
La qüestió no és únicament quines tasques podrà fer la IA, sinó com podem utilitzar-la per treballar millor.
Començar per les eines en lloc de començar pels problemes.
És habitual que una empresa vulgui incorporar un chatbot, automatitzar comunicacions o implementar una plataforma perquè són tecnologies de tendència. Però, abans de prendre aquesta decisió, cal identificar quina necessitat es vol resoldre i quin impacte s’espera aconseguir.
A FENILABS defensem un enfocament pragmàtic: analitzar el procés actual, detectar ineficiències, definir objectius i seleccionar la tecnologia adequada.
La transformació digital no consisteix a acumular eines, sinó a millorar la manera com funciona l’empresa.
Són elements fonamentals perquè connecten la captació amb els resultats comercials.
Una empresa pot invertir en publicitat, posicionament orgànic o xarxes socials i generar oportunitats, però això no garanteix que acabin convertint-se en clients.
Un funnel ben estructurat permet entendre el recorregut del potencial client, detectar punts de fricció i identificar en quines fases es perden oportunitats.
L’automatització complementa aquest sistema mitjançant processos com el seguiment comercial, la classificació de contactes o determinades comunicacions.
L’objectiu és que les oportunitats es gestionin de manera més consistent i que l’equip comercial pugui dedicar més temps a les interaccions que realment requereixen intervenció humana.
Perquè permet relacionar les inversions amb els resultats que generen.
En màrqueting tenim moltes mètriques: impressions, clics, visites, seguidors o contactes. Totes poden ser útils, però cal entendre com contribueixen als objectius del negoci.
Una campanya pot generar molt trànsit i, alhora, tenir una conversió insuficient. En aquest cas, augmentar la inversió publicitària sense revisar el procés pot amplificar el problema.
Per això és important analitzar el cost d’adquisició dels clients, les taxes de conversió, els ingressos generats i, quan les dades ho permeten, la rendibilitat de les accions.
La nostra filosofia es resumeix en una idea: menys mètriques de vanitat i més orientació a resultats.
Està ampliant l’escenari de visibilitat digital.
Durant anys, una part central de l’estratègia SEO ha consistit a aconseguir presència als resultats dels cercadors tradicionals. Ara, els usuaris també recorren a sistemes d’intel·ligència artificial per investigar productes, comparar alternatives i obtenir recomanacions.
Això obliga les empreses a treballar la qualitat dels continguts, la coherència de la informació corporativa, l’autoritat de la marca i la seva presència digital.
No significa que el SEO hagi desaparegut, sinó que evoluciona en un entorn on conviuen diferents formes de descobrir informació.
Les marques han de plantejar-se com millorar la seva visibilitat tant als cercadors tradicionals com als nous sistemes de resposta basats en IA.
Començaria per identificar tres àrees: les tasques que consumeixen més temps, els processos que generen més costos i les fases comercials on es perden més oportunitats.
A partir d’aquí, prioritzaria un cas d’ús concret, amb un objectiu mesurable i un abast controlat.
Pot ser automatitzar una tasca administrativa, millorar el seguiment dels contactes comercials o reduir el temps necessari per analitzar informació.
Després cal comparar els resultats amb la situació inicial i determinar si la solució aporta un benefici real.
Aquesta aproximació permet aprendre, reduir riscos i escalar progressivament les implementacions que funcionen.
La nostra voluntat d’integrar estratègia, execució i experimentació tecnològica amb una orientació clara als resultats empresarials.
No entenem el màrqueting, l’automatització i la intel·ligència artificial com a disciplines aïllades. Quan treballen de manera coordinada, poden millorar tant la captació de clients com els processos que intervenen en la conversió i la gestió comercial.
A més, el component «Labs» forma part de la nostra manera de treballar: experimentem amb projectes propis, validem les solucions i identifiquem quines poden aportar valor als clients.
La diferència no és utilitzar més tecnologia, sinó saber quina tecnologia convé aplicar, amb quin objectiu i com mesurar-ne l’impacte.
Crec que veurem una integració cada vegada més gran entre màrqueting, vendes, dades i intel·ligència artificial.
Moltes tasques operatives seran més automatitzades, els processos comercials disposaran de més informació i les empreses podran personalitzar millor les seves interaccions amb els clients.
Això també augmentarà la competència. Quan més organitzacions tinguin accés a eines similars, l’avantatge diferencial no serà disposar de tecnologia, sinó saber aplicar-la amb criteri.
Les empreses que aconsegueixin connectar les seves eines amb una estratègia clara i uns objectius mesurables estaran més ben preparades per aprofitar aquesta evolució.
No es tracta de fer més màrqueting, sinó de construir sistemes que ajudin les empreses a créixer millor.
La tecnologia, la intel·ligència artificial i l’automatització són eines extraordinàries, però el seu valor depèn de com s’apliquen.
El nostre propòsit és ajudar les empreses a superar l’estancament, trobar noves oportunitats i convertir la innovació en resultats de negoci.
Perquè créixer no consisteix únicament a fer més, sinó a trobar una manera millor de fer-ho.
Afegeix una crida final a contactarRedueix les repeticions sobre resultats.
I fins aquí l’entrevista a Jordi Ruiz