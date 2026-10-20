Una esquerra que recula

La primera volta de les eleccions presidencials brasileres va confirmar la tendència de la reculada constant de les esquerres a l’Amèrica Llatina. En les circumstàncies actuals, el president Lula difícilment superarà la segona volta del 25 d’octubre, deixant com a referents del progressisme al continent tan sols Mèxic, l’Uruguai i Guatemala.
Davant aquest fenomen global es llegeixen poques reflexions al respecte. De fet, els mitjans abusen sobre el paper de Trump en aquesta transformació del mapa polític de la regió. Seria més pertinent fer-se la pregunta “per què està passant tot això”? Les polítiques redistributives de Lula van permetre treure de la pobresa desenes de milions de brasilers. Els sociòlegs parlen d’entre 30 i 40 milions de persones engruixint fins al 60% la classe mitjana. I, tanmateix, tot apunta que no n’obtindrà cap rèdit.
Les especificitats de les societats llatinoamericanes impliquen societats marcades per grans desigualtats, barreres de classe, elevades dosis de violència i inseguretat, i una cultura política profundament clientelista, basada en estructures desiguals de dependència política a còpia de favors. Efectivament, mesures com ara la “borsa família”, programa estrella del Partit dels Treballadors, fonamentada en subsidis econòmics per arribar a final de mes (a canvi d’assegurar l’escolarització i vaccinació dels infants), o abonaments de transport gratuït han topat amb alguns límits. D’una banda, malgrat la millora d’alguns índexs, persisteix un elevat percentatge d’economia informal, el narcotràfic ha estat capaç de generar societats i economies paral·leles, la violència desestabilitza les comunitats. Malgrat les òbvies millores de l’època de Lula respecte a salaris, les desigualtats, especialment pel que fa a la propietat, es mantenen a índexs similars als d’abans de les seves polítiques. De fet, en el terreny laboral, malgrat un interessant progrés respecte a l’entrada en l’economia formal dels treballadors, hi ha hagut una gran timidesa en aquest aspecte. A tall d’exemple, en plena campanya electoral, i amb un punt de desesperació, s’ha legislat per garantir dos dies de festa a la setmana (fins ara la legislació permetia 44 hores setmanals, en cinc dies i mig). Un dels problemes més recurrents que porten els brasilers a problemes econòmics severs (amb elevats graus d’endeutament) és el de les pèrdues ocasionades per les apostes esportives i el joc en línia. Doncs el govern de Lula, probablement espantat per les enquestes, no ha gosat prohibir-les fins fa poques setmanes, quan potser ja és massa tard.
El cas del Brasil il·lustra un problema general de les esquerres actuals. Potser el peronisme, tan retòricament alambinat, podria representar-ne la caricatura: lideratges exageradament carismàtics, caciquisme polític, vampirització de sindicats i moviments socials, polítiques de repartiment i economia del regal; és a dir, subsidis i beneficis a canvi de suport polític i mobilització… Res de tot això no canvia les estructures de poder ni les desigualtats profundes, i sí, en canvi propicien relacions de dependència, que no permeten anar més enllà d’un sostre de vidre. L’esquerra, com a concepte, almenys en els seus orígens obrers, buscava una societat sense classes a partir de l’emancipació dels treballadors (mitjançant el treball) i els implicava en els projectes polítics a partir de la seva responsabilitat, compromís, formació i independència personals. L’esquerra, especialment des de 1945, s’havia caracteritzat per la sobirania democràtica, la planificació econòmica, la indústria, la fiscalització de les grans fortunes, la progressivitat fiscal, la meritocràcia real i una idea de compensació per competir en igualtat de condicions, no pas com ara en forma de quotes sense data de caducitat.
Resulta depriment veure com aquestes pràctiques i creences s’han anat instal·lant en el nou progressisme. Mamdani, l’esperança de l’esquerra occidental, proposa exactament això: subsidis, transport gratuït, control de preus d’habitatge… Tanmateix, no qüestiona l’estructura de classes i busca culpables fàcils. Es tracta d’una estratègia similar a la del moviment dels Germans Musulmans: capturar un gruix important de la població en una dependència / vassallatge polític sense qüestionar les desigualtats estructurals. Ni cap ideologia d’emancipació ni de responsabilitat personal.
Nota: Article publicat a l’Edició Nacional de El Punt Avui
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!