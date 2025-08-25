A finals de 1990, els components de Queen, Brian May, John Deacon i Roger Taylor, són ben conscients de la mort imminent del seu vocalista, Freddie Mercury. La SIDA ha fet estralls en el seu cos i pràcticament està sense veu. Una de les millors bandes de la història del rock sembla a punt d’extingir-se. El grup, que en els darrers anys ha patit certa inestabilitat fruit de les aventures en solitari fracassades de Freddie i d’un comportament personal erràtic, mira de fer un darrer àlbum que pugui servir de testament discogràfic. Es dirà Innuendo i, com sempre, reflectirà la capacitat dels components de reinventar-se musicalment a cada nou disc, tot experimentant amb estils, inflexions i innovacions instrumentals. Tanmateix, aquest darrer disc no pot ser com la resta.
Brian May, al meu parer el més brillant dels components, sempre a l’ombra de la personalitat desbordant de Mercury (en realitat Farrokh Bulsara, nascut a Zanzíbar d’una família d’indis parsis), està fent una cançó d’homenatge al seu company de grup i, a la seva manera, un dels seus amics més íntims. Es dirà The Show Must Go On, l’espectacle ha de continuar. Com la majoria del que escriu May, és d’una complexitat musical considerable, amb un ampli cromatisme harmònic i contrapunts de diverses veus que impliquen dificultats tècniques en la interpretació. La seva lletra també té un punt d’enigmàtica, amb una successió d’imatges poètiques combinades aquells monosíl·labs tan pertinents en els himnes que abunden en la discografia de la banda. I el to, tant verbal com musical, que passa d’assossegat a crit desesperat, representa aquella barreja entre dignitat i desesperació, entre el pessimisme de la intel·ligència i l’optimisme de la voluntat, que deia Gramsci. A la cançó sentim la història d’algú que està passant per una situació límit i que, malgrat tot, ha de resistir l’adversitat amb la millor de les cares possibles, ni que sigui sota una capa d’espès maquillatge, com feia Freddie cada matí per ocultar el seu aspecte cadavèric (Inside my heart is breaking / My make-up is flaking / But my smile still stays on). Tot i les metàfores, s’entén tot: és el dol anticipat per la desaparició pròxima del seu company i amic; és la crida desesperada per mantenir la vida i, alhora, el testament d’un dels músics (i un dels grups) més carismàtics del darrer quart del segle XX.
Entre les anècdotes que s’expliquen a l’entorn de l’enregistrament, n’hi ha una de ben coneguda. Mentre a l’estudi tots els músics han fet ja l’enregistrament dels instruments, les mescles de so, les segones veus i l’acompanyament, cal encara la veu del solista. I la partitura, amb unes notes altíssimes, uns crescendos exigents i canvis de tonalitat constants, no s’adiu amb les possibilitats d’un Freddie ja massa malalt, que pràcticament no s’aguanta dret i amb una veu que ha perdut facultats. Tanmateix, després de mirar-se el seu amic, es beu un glop de vodka i li diu: “I’ll fucking do it, darling”. Cantarà la línia vocal tota sencera, a la primera, sense pausa i en una sola presa. Commou aquest enregistrament. És el cant del cigne, una de les interpretacions més emotives i heroiques de la història del rock. L’última. Ja no n’hi haurà més. El disc sortirà finalment publicat com a single el 14 d’octubre de 1991. I Mercury morirà al cap de poques setmanes, el 24 de novembre, amb 45 anys.
La mort prematura del seu component més conegut deixarà tocada la banda. De fet, no s’explica gaire que el seu baixista, John Deacon, probablement un dels més originals amb una peculiar forma de tocar, no només deixarà també el grup, sinó que abandonarà tota activitat musical, i al cap de poc es retirarà a la seva vida privada per complet, amb la seva dona i els seus cinc fills. No ha tornat a concedir cap entrevista ni ha tingut més enllà que esporàdiques aparicions en públic. Qualsevol connexió amb la resta del món musical i empresarial l’ha feta amb els seus dos companys, el baterista Roger Taylor i, molt especialment, May. Això també inclou els intents de ressuscitar el grup amb diverses actuacions, un musical al West End o la pel·lícula Bohemian Rhapsody. La mort del seu amic el va afectar més que a ningú.
Precisament la pel·lícula de Bryan Singer, de 2018, si bé amb unes quantes llicències i inexactituds històriques a fi de dotar de major tensió narrativa, sap recrear aquest esperit d’aquest grup singular capaç de seduir la meva generació. Com deia, per a mi, el més interessant és Brian May. Es tracta d’algú peculiar, amb un perfil que el singularitza respecte d’altres artistes del rock. Nascut el 1947, i de molt jove aficionat a la música, va adonar-se que amb la seva guitarra acústica no en tenia prou per interpretar les cançons que li agradaven. Sense prou diners per comprar-se una guitarra elèctrica, als 16 anys va decidir construir-se la seva pròpia, juntament amb el seu pare, un enginyer electrònic veterà de les forces aèries durant la Segona Guerra Mundial. I així va ser com va crear-se la Red Special, un instrument únic al món, fet artesanalment durant mesos, amb caoba d’una estufa que van trobar al contenidor, agulles de cosir o botons de nacre. La Red Special, que amb més de seixanta anys és inseparable del músic i la fa servir en tots els concerts i enregistraments, té una sonoritat molt particular, completament reconeixible. Per acabar de potenciar un estil singular, May la toca amb una moneda de cinc penics. I és així com l’estil, amb diverses harmonies i superposició d’enregistraments, genera aquell so tan espectacular, únic, que unit a la veu i l’energia de Mercury, i el talent innat de Taylor i Deacon, van ser capaços de ser una colla de marginats genials.
Ara bé, l’interessant de Brian May és que no estava previst que fos músic. Va començar com a llicenciat en astrofísica a l’Imperial College de Londres el 1968. De fet, en els primers anys de la banda definitiva (és a dir, quan Freddie s’hi incorpora) va passar el curs 1971-1972 a l’observatori astronòmic del Teide mentre preparava la seva tesi doctoral sobre el reflex de la llum de la pols interplanetària. Les seves recerques científiques, amb només 25 anys, el van portar a ser publicat a la revista Nature en el que semblava una carrera acadèmica molt prometedora. Tanmateix, els èxits del grup van fer que aquesta entrés en pausa. Ja dissolt el grup, trenta anys després va reprendre la seva tesi, que va lliurar el 2007 i va ser llegida, i obtingut el seu doctorat en una cerimònia l’any següent al Royal Albert Hall de Londres. Per la seva trajectòria i els seus mèrits artístics i científics va ser nomenat Sir pel rei Carles III el 2023.
May probablement és un dels músics més talentosos i intel·ligents de la història del rock, amb el seu cabell llarguíssim i arrissat, i com a compositor de tonalitats complexes i lletres poètiques. I també amb prou iniciativa per mirar de mantenir viu el llegat del grup, sovint substituint tant a Mercury com a Taylor, encara que sense la màgia del grup original on sovint personalitats diverses fan saltar les espurnes de la creativitat. Com els Beatles, només la conjunció de personalitats complementàries potencia el talent individual, que per separat són incapaços de reconstruir.
Ara bé, Brian May, que va compondre per al seu amic el seu testament (i que tanmateix, en un acte de generositat, va registrar-la com a autoria col·lectiva del grup), amb aquella lletra un punt críptica, en realitat també l’estava escrivint per a ell mateix. Perquè el 1990 estava passant per una depressió severa. Després d’un traumàtic divorci, de la mort recent del seu pare, a qui estava molt unit, i de la malaltia terminal del seu soci i amic, aquest repic de campanes a mort també sonaven pel guitarrista i compositor. S’ha arribat a afirmar que per aquella època també contemplava la possibilitat del suïcidi. Fins a quin punt aquell cant del cigne del seu amic no era també un himne de resurrecció per a ell mateix? Al cap i a la fi, la cançó acaba amb els versos: Ooh!, I’ll top the bill, I’ll overskill / I have to find the will to carry on / On with the show, on with the show / The show must go on.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!