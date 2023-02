Douglas Murray, La guerra contra occidente, Península, Barcelona, 2022, 408 pp.

En els darrers anys he arribat una polèmica conclusió: la nova dreta, estudia filosofia; la nova esquerra, estudia religió. És com si s’haguéssin invertit els papers tradicionals. Sense un marxisme viable, amb el motor de la lluita de classes desmantellat. Amb un anarquisme concentrat en temes menors i allunyat de l’estudi. Amb un activisme social pròxim al mil·lenarisme, la nova dreta gaudeix atacant les fràgils bastides sobre els quals s’havia muntat l’entramat ideològic dels seus adversaris.

Això és el que pensava mentre llegia La guerra contra occident, de l’assagista i periodista britànic Douglas Murray, autor també d’una altra obra polèmica, la massa enfurismada, que contenia importants càrregues de profunditat contra la nova correcció política.

Aquest llibre carrega fonamentalment contra les noves teories dominants entre l’activisme progressista, una vegada orfe de causes comuns i que fa servir causes particulars, i no massa ben estructurades, com a una mena de nova addicció. I aquí, aquest autor de l’elit britànica, antic alumne d’Eton i Oxford, dispara a matar. Així, desmunta les noves teories contra el racisme, i el racisme (racista i determinista) de l’antiracisme oficial (Black Lives Matter) perquè ha substituït la raonable i moralment inapel·lable lluita per la igualtat racial, per una mena d’agressiu racisme antiblanc, que considera que tot allò que té a veure amb la civilització occidental ha de ser discutit i destruït. I en això, documenta nombrosos elements de revisionisme històric (l’obsessió per dibuixar occident com a societat racista per naturalesa, i com a culpable de tots els mals de l’esclavitud), mentre que s’absté d’explicar que (malauradament) és transversal a totes les societats humanes, i només a occident s’han pres mesures per combatre’l (només cal pensar què succeeix a l’Àsia o a l’Àfrica, on sovint la discriminació racial, no només és de fet, sinó de dret. Això vol dir que Murray ataca profundament el gir inquisitorial que estan prenent les institucions acadèmiques oficials (especialment les universitats nord-americanes) on un activisme agressiu contra tota dissidència està acabant amb la llibertat d’expressió i pensament, un nou maccarthisme d’esquerres.

És normal, doncs, que bona part de les societats occidentals combinin un reaccionarisme ideològic combinat amb cert ressentiment contra el món acadèmic i universitari, on la correcció política ja hagi esdevingut una mena de dictadura. De la mateixa manera (i aquí es fica en el meu àmbit el de la història), l’autor es queixa, amb raó, que cert revisionisme històric no deixa de representar una tergiversació del passat, en el sentit que, per a bona part dels activistes, qualsevol cosa està mediatitzada pel paper de l’esclavitud, el racisme o el patriarcat, i això acaba sovint amb un relat desconflictivitzat, completament maniqueista i amb un nivell de profunditat de contes políticament correctes d’infantil. L’autor ens recorda, amb raó, que la vergonya de l’esclavitud no és exclusiva de les societats euorpees, que els principals trafincants de l’era moderna ençà han estat els àrabs, i que actualment la immensa majoria de l’esclavitud moderna (uns 50 milions) es concentren a l’Àfrica, Índia, Paquistan i la Xina.