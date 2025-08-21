El wokisme, o com destruir l’esquerra des de dins

Un dels neologismes dels darrers temps, popularitzat en les discussions polítiques actuals, és wokisme. El terme no és nou. Prové de woke, literalment “estar a l’aguait”, que es feia servir entre els afroamericans com a toc d’alerta contra les discriminacions racials a l’Amèrica del 1930. El concepte, recuperat entre les bombolles universitàries dels Estats Units, es va reconvertir la dècada passada per associar-lo a una amalgama de causes disperses que tenien com a denominador comú “estar a l’aguait” contra les discriminacions de múltiples minories.
Per posar exemples coneguts, el wokisme promou un antiracisme que a la pràctica defensa la discriminació positiva contra alguns grups ètnics –afroamericans, llatins, àrabs– i negatives contra altres –blancs, jueus, asiàtics–; un feminisme que defensa el moviment queer (concentrat en les dissidències sexuals) i que titlla el feminisme tradicional de “burgès o capitalista”; contra les discriminacions estètiques per raó de pes i defensa dels cossos “no normatius”; la defensa del veganisme com a exemple de la lluita contra l’hegemonia de l’espècie humana; contra el capacitisme que combat les discriminacions de qui té menys capacitats físiques i psíquiques, i un llarg reguitzell més de causes minoritàries que tenen en la interseccionalitat la seva “teoria del tot”.
Aquesta ‘interseccionalitat’, teoria creada durant els anys vuitanta per la pensadora Kimberlé Kershaw, concep la societat com una lògica de privilegis i discriminacions intrínsecs. Ser blanc, home, heterosexual, de cultura occidental, al marge dels teus mèrits o demèrits, et converteix en algú a qui cal castigar i corregir d’acord amb la teva naturalesa. Ser dona, queer, africana, amb cos no normatiu, musulmana… implica ser algú que està tan summament discriminat que la societat t’ha de compensar (amb discriminació positiva, feines, recursos, reconeixement…) al marge del que facis o deixis de fer. Es tracta d’una mena de teologia maniquea que, basant-se en discursos moralistes, s’ha ensenyorit del món acadèmic, corporatiu, de les formacions polítiques d’esquerres. D’una filosofia que fa reivindicació i exhibició del victimisme, que elogia la vulnerabilitat, que exalta el narcisisme i que, amb disciplinats activistes, practica la cultura de la cancel·lació contra la dissidència, especialment contra les esquerres. Davant qualsevol dubte o discrepància, sol acabar amb acusacions de feixista, colonial, sionista o “privilegi blanc”, al més pur estil estalinista.
El ‘wokisme’ ha colonitzat bona part de les esquerres. Va començar amb el Partit Demòcrata nord-americà, va continuar amb el laborisme britànic, i ha acabat, mitjançant la tàctica trotskista de l’entrisme, a les formacions d’esquerres del continent, les facultats, els moviments socials o organitzacions sindicals, amb una nova ortodòxia capaç de purgar la dissidència.
I això ha trinxat les esquerres. Políticament, l’esquerra, des de la seva pluralitat, ha estat un actor transformador i reformista en la direcció de la justícia social. Ha tingut èxit quan ha estat capaç d’influir en l’opinió pública a base de propostes atractives o propiciar aliances de classes i grups socials. També quan han inspirat, des de l’exemplaritat dels dirigents i la noblesa de principis i propostes, una societat formada per individus i grups heterogenis. L’estat del benestar, de fet, va ser possible a partir d’aquesta lògica, de convergència de sectors socials teòricament distants malgrat que podien compartir interessos i cultures polítiques.
Tot això s’ha extingit. Si Javier Milei ha aplicat la seva motoserra neoliberal, els diversos grups d’esquerra (i penso, per exemple, en Ione Belarra amb el rostre desencaixat titllant de racistes els Mossos o en Esas latinas, un espectacle “descolonial” que acusa els catalans d’esclavistes xenòfobs) també han aplicat la seva motoserra a una esquerra que ha deixat de parlar d’igualtat, d’universalitat de drets, d’una ètica del compromís i la justícia. Òbviament, resulta inevitable pensar que es tracta d’una de les moltes infiltracions que han patit les esquerres i que han deixat inútil i devastat aquest espai polític. Al cap i a la fi, els preceptes morals de la seva doctrina no resulta altra cosa que un neoliberalisme d’esquerres: no qüestionar l’injust ordre econòmic i crear divisió, atomització i caos entre la majoria social.
Nota: article publicat a l’edició nacional de El Punt Avui del passat 13 d’agost.
