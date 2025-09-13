El malestar docent a Catalunya

En els darrers anys, especialment a partir de la pandèmia, s’ha fet evident un deteriorament de l’estat de salut física i psíquica de la professió docent. Aquest és un fenomen global. De fet, afecta al conjunt dels treballadors i es tradueix en el que s’ha vingut a denominar la Gran Renúncia -terme cisellat per l’economista Anthony Klotz el 2021–, que, pel que fa al món educatiu, implica la marxa d’un percentatge de mestres i professors del sistema, o la manca d’aspirants disposats a reemplaçar-los.
Aquesta és una sensació creixent que el sindicat USTEC·STES, a partir de les seves visites a centres educatius i del contacte amb els professionals veníem constatant. Es tracta d’un fenomen nou, perquè fa una dècada resultava impensable trobar un percentatge important de docents disposats a abandonar i canviar la seva professió. També n’és conscient la pròpia administració a partir de la constatació de les dificultats creixents per cobrir unes baixes laborals, que d’altra banda, semblen haver-se disparat des de la pandèmia ençà.
És per això que a l’inici del curs 2023-2024 les secretaries de Política Educativa i d’Acció Sindical del sindicat van decidir constituir un grup de treball, el Grup d’Estudi sobre l’Estat Moral de la Professió (GEMP), constituït per persones amb una gran trajectòria de recerca, amplis coneixements sobre salut laboral, qüestions de gènere, comunicació, condicions laborals o en l’elaboració d’estudis i prospectiva similars.
El Grup va elaborar un qüestionari, amb l’assessorament d’una doctoranda de la Universitat Pompeu Fabra, Irene Rodríguez, amb una bateria 81 preguntes on es permetia, no només conèixer l’opinió personal dels docents, sinó poder creuar les respostes amb un nombre molt exhaustiu de diverses informacions referents a cirmcumstàncies personals i/o professionals que ens permetessin disposar d’una radiografia exhaustiva i ens permetessin identificar els factors que ens han portat a la situació actual..
A tal efecte, l’enquesta es va passar a finals de març de 2024 i va restar activa durant dues setmanes. Es va enviar al correu corporatiu de la xtec a tots els docents en actiu al sistema públic educatiu de titularitat de la Generalitat de Catalunya, constituït per aproximadament 90.000 docents. La resposta va ser espectacular i va desbordar les nostres expectatives més optimistes: 10.414, o el que és el mateix, prop d’un de cada 8 mestres i professors en actiu. Mirant les característiques, per edat, gènere i altres aspectes, això implica una mostra realment representativa de la professió docent. I probablement disposem d’un conjunt de dades (recollides en un pdf de més de 1.300 planes de text en obert) i més de 500 creuament de dades que implica tenir una de les informacions més extenses sobre la professió dels més importants d’Europa, si més no, a disposició d’una recerca acadèmica (que ofereix possibilitats inesgotables). Això ens enorgulleix i volem agrair a tots els docents emplenar uns qüestionaris complexos i exhaustius que podien implicar més de quinze minuts.
Certament, estem desbordats, de manera que hem decidit parcialitzar la recerca en la mesura de les nostres possibilitats i dedicar-nos a una de les parts de què consta un estudi molt ampli. Concretament, la recerca que presentem aquí és la que té a veure directament amb les possibilitats d’abandonament de la professió i els factors que la condicionen. És a dir, sobre tot allò que explica la Gran Renúncia Docent, i que hipoteca el futur de l’escola.
Entenem que el nostre objectiu no es limita a presentar unes dades preocupants o fer catastrofismes, sinó tractar d’influir en la realitat. Per arreglar els mals, cal partir d’una bona diagnosi. I aquest ha estat el principal propòsit que el grup de recerca es va proposar de fer. Ni els principals lobis educatius, ni les autoritats públiques semblen proclius a tractar d’esbrinar què passa entre els docents, per què la professió i l’educació s’està deteriorant, i com posar-hi remei. És obligació nostra suplir aquesta deixadesa governamental, fer l’anàlisi que no han fet, i, el més important, fer propostes i oferir solucions derivades dels mals que hem detectat.
A partir de les respostes, i sense entrar en el detall de l’extens estudi trobem que:
- Un dels principals factors del deteriorament de la professió docent és el de l’evident càrrega del volum de feina experimentat al llarg dels darrers anys.
- L’estudi ofereix la idea d’un progressiu esgotament físic i psicològic dels docents, fonamentat en un increment de càrrega laboral (sovint d’activitats qüestionables), de la multiplicació d’exigències i per una progressiva i imparable pèrdua de condicions de treball i d’erosió del seu poder adquisitiu, així com del seu estatus davant la societat.
- La jornada laboral dels docents és, de mitjana, de 6 dies laborals durant la setmana, durant les 37-38 setmanes del curs. Això precisament qüestiona el mite de les vacances dels mestres i implica una dedicació molt superior al que percep la població en general i la pròpia administració educativa. En altres paraules, que les temptacions d’estendre el temps laboral al juliol és normal que s’entengui com a una agressió profunda.
- Hi perviu una cultura docent col·laborativa, horitzontal i democràtica, que tanmateix està essent amenaçada pels canvis legals i de filosofia de la nova gestió pública determinada per les autoritats educatives. I aquest és un altre factor de deteriorament que explicaria el baix estat de moral de la professió.
- Una constant és que, a menor nombre d’alumnes en un centre, major satisfacció.
- En termes generals, les Escoles Oficials d’Idiomes, amb el seu funcionament fonamentat a partir de la independència professional i la claredat dels seus objectius i propòsits, a banda de l’existència d’una menor conflictivitat a l’aula, són els espais que millor grau de satisfacció generen. Per contra, l’ESO i l’ensenyament primari són els que menys. En aquest sentit, també el Batxillerat (amb assignatures estructurades, objectius educatius més clars i metodologies més tradicionals) també presenta uns relatius bons resultats.
- Podríem dir que els docents se senten més satisfets quan dediquen la major part del temps a fer de docents, amb objectius clars, currículums estructurals i metodologies eficaces, encara que també amb alumnes predisposats a aprendre.
- El nivell de democràcia interna als centres és insatisfactori, i la percepció uniforme és que aquesta s’ha degradat al llarg dels darrers anys, especialment a partir de l’acumulació de decisions clau per part de les direccions.
- S’aprecia una pitjor estat de salut física i psicològica de les dones respecte als homes. I és obvi que les polítiques laborals del Departament d’Educació hi tenen molt a veure. Fins ara, les polítiques feministes governamentals s’han centrat molt en la violència i l’assetjament, i potser han deixat de banda les polítiques preventives, molt especialment en el món laboral. És aquí on podem inferir que les polítiques (o la seva manca) que puguin millorar l’estat de salut de les treballadores de l’ensenyament, i que necessàriament han d’anar en la direcció de millors condicions laborals, encara que també de conciliació, de democràcia interna, d’independència professional i qualsevol altra mesura que eviti la seva discriminació.
- El factor més determinant que explica una bona o mala salut física i psicològica està lligat a la situació econòmica i material (per exemple, respecte l’accés a l’habitatge). Una de les constants d’aquest estudi assenyala clarament que, a millor situació financera, millor estat i voluntat, i menor disposició a abandonar la professió. Ara bé, això cal també lligar-ho a un sentiment de solidaritat i esperit de corps que haurien de minimitzar les diferències salarials entre docents, i entre professionals de diferents etapes educatives, perquè l’igualitarisme de la professió es manté amb una gran força i representa un element cohesionador dels claustres. Idees com millorar salaris en base a incentius no faria sinó empitjorar una situació ja prou compromesa.
- La primària i l’ESO són els espais on major malestar es detecta. Entenem que han estat els principals espais on s’han experimentat projectes educatius aparentment innovadors, i que, per contra, han consistit a desarticular les estructures tradicionals que conferien seguretat als professionals i que han multiplicat les tasques i responsabilitat dels professionals, fet corroborat en les respostes obertes. També solen ser els llocs on més s’han implementat els perfils, els nomenaments a dit, i les propostes de continuïtat i de no continuïtat, que són el greuge més recurrent entre els enquestats, especialment en les respostes obertes. I és on el principi d’autonomia (en comparació amb altres espais com la FP, les EOI, els Batxillerats…) pren formes sovint estrambòtiques.
- L’estudi indica que, des d’un punt de vista professional, els Instituts Escola, una de les apostes polítiques del Departament d’Educació, no funcionen. Els indicadors són dolents o molt dolents respecte a índexs de malestar psicològic.
- Els percentatge de professionals que està disposat a abandonar la professió (36%, més d’un de cada tres) ens indica que som en una situació crítica i empitjorant, encara que no irreversible. Cal establir un gran pacte de la comunitat educativa per decidir i implementar mesures immediates de caràcter econòmic, administratiu organitzatiu i legislatiu per revertir la situació de manera immediata.
- Entre els docents que volen abandonar la professió, un de cada quatre ho farien aquest mateix any. Això és un crit d’alerta que requereix de respostes immediates.
- La falta d’una definició clara sobre la naturalesa de la professió, creixentment confusa respecte a les darreres dècades, és un dels factors subjectius que ha generat un cert divorci emocional de molts professionals respecte el seu ofici, una sensació de desnaturalització, de pèrdua difícil de revertir.
- En l’enquesta s’identifiquen els principals factors que fan poc atractiva la professió: els conflictes amb persones, derivats de la manca d’autoritat i la pèrdua creixent d’estatus, davant la societat, la comunitat educativa, l’alumnat o les direccions; l’excés de càrrega psicològica en base al deteriorament de les condicions de treball, encara que també de l’empobriment de la societat i la multiplicació de les desigualtats, i l’excés de tasques considerades poc útils per a la seva feina (identificada com a burocràcia, encara que relacionada amb les programacions al nivell de detall, currículums, complexificació de l’avaluació…)
En cas de canviar de professió ho farien per ocupacions…
En cas d’abandonar la professió ho farien…
Nota: Article publicat al número 49 de la Revista Docència.