Comissàries polítiques

En els darrers anys, i a imatge i semblança d’un procés que ha acabat per desestructurar el sistema universitari nord-americà, entre organitzacions, empreses, facultats, sindicats, administració, sistema educatiu s’han anat instal·lant, sota diverses denominacions, departaments d’igualtat. Als Estats Units van prendre el nom de les sigles DEI (Diversity, Equality, Inclusion), és a dir, unes oficines administratives dedicades a implementar polítiques de diversitat, igualtat i inclusió, i és aquí on s’ha desfermat la tempesta política que ha implicat un agre enfrontament entre les universitats (especialment les més elitistes, sota l’epígraf de la Ivy League) i la presidència de Donald Trump als Estats Units.
Pel que fa a aquest conflicte, els nostres mitjans de comunicació l’han simplificat de tal manera que és presentat com a una qüestió de l’enfrontament entre el progrés i la reacció, entre les universitats i la ultradreta. Com tot a la vida, la lletra petita sol ser més rellevant que els grans titulars. Ramon Gras Alomà, tarragoní i professor precisament a Harvard explicava a Catalunya Ràdio allò que, si estàs més pendent de les notícies generats pels mateixos mitjans nord-americans, ja saps reconèixer. En els darrers anys, un conjunt d’activistes minoritaris, encara que amb una militància tancada, determinació leninista i estratègies trotskistes, han acabat imposant un règim d’intimidació als campus nord-americans, a banda de colonitzar les institucions a partir d’aquestes polítiques de camins empedrats de bones intencions que acaben conduint vers l’infern. Són nuclis, si bé reduïts, molt ben organitzats, que amarats pel pensament decolonial, el feminisme queer, i foguejats en el moviment “Black Lives Matter” van gaudir de prou influència per crear departaments universitaris, on es contracten especialistes en matèria de “racisme”, “feminisme”, “dissidències sexuals”, “opcions estètiques” i altres causes particulars, que acaben exercint com a comissaris polítics, fiscalitzant qualsevol mesura, programa, currículum, llibre a la biblioteca, i per descomptat, qualsevol expressió que emeti qualsevol docent que pugui implicar alguna ofensa, real o imaginària, contra algú d’alguna minoria, o simplement, tractar qualsevol qüestió que pugui fer sentir incòmode a qualsevol persona d’aquests col·lectius teòricament discriminats.
Aquests departaments DEI es combinen, també per descomptat, amb accions intimidatòries. Fa dues dècades, l’historiador londinenc Tony Judt, que va treballar durant molts anys a Estats Units, ja observava que les universitats havien deixat de ser un espai de discussió intel·lectual i de construcció col·lectiva de coneixement per la tendència a què l’alumnat creés guetos a dins de les facultats. Els afroamericans amb afroamericans, els cristians amb cristians, els gais amb gais, i així successivament amb un seguit de bombolles impermeables. La meva filla va fer una estada a Cornell el 2019, de manera que m’ho va corroborar de primera fila, fins i tot amb cara de sorpresa quan, el primer dia, el departament DEI va convocar els estudiants internacionals per alliçonar-los com s’havien de comportar i quina era la “xapeta” amb el pronom amb el qual volien ser tractats: “him” per noi; “her” per noia; “their” per “no binari”.. Ara bé una de les coses més bèsties que van acabar passant va ser la facilitat amb què aquests nuclis d’activistes van dedicar-se a sabotejar actes, que a parer seu, podien ser ofensius respecte a algunes persones o minories. Qualsevol que volgués fer una conferència que qüestionès les bondats dels canvis de sexe a la infantesa, que considerés que l’obesitat no és una característica saludable, o que defensés el model de família tradicional, veia com diversos nuclis d’activistes no el deixaven parlar, o impedien la celebració de l’acte, o intimidaven els ponents abans, durant o després de l’acte. Molts professors que exposaven fets que podien incomodar a les minories o que qüestionessin els seus dogmes, patien campanyes d’assetjament fins que aconseguien que l’acomiadessin. No importava la seva vàlua professional o els seus coneixements, sinó les seves opinions. Un clima de desconfiança i sospita, equiparable a la histèria col·lectiva desfermada durant el maccarthisme, s’ha acabat instal·lant als campus nord-americans on la barreja d’activistes de facultat, i activistes burocràtics a les oficines DEI (que, per exemple, miraven de discriminar blancs, asiàtics i jueus en la contractació de nous docents) ha generat un clima explosiu que ha acabat per esclatar en els darrers dos anys.
Perquè els dos punts culminants d’aquesta història ha estat la guerra a Gaza i la reelecció del president Trump. En el primer cas, hem vist com desenes d’activistes (no són molts, encara que sí han aconseguit un instal·lar un elevat d’intimidació, censura i por) han impedit activitat acadèmica i han protagonitzat actes d’antisemitisme (en un espai, l’acadèmic, amb una tradicional sobrerepresentació de jueus), que han inclòs amenaces i agressions. En el segon, Trump i els seus col·laboradors (entre els quals Christopher Rufo, un dels seus ideòlegs en temes universitaris), han decidit lliurar la batalla cultural. I és aquí, on mitjançant la pressió que es pot exercir a partir de l’aixeta del finançament públic, on s’està forçant la supressió de les oficines DEI (quan es parla d’acomiadaments, la premsa catalana omet que no són enginyers, ni físics, ni biòlegs, ni filòsofs els acomiadats, sinó sobretot tècnics administratius amb estudis de gènere o pensament decolonial), mirant d’intimidar els grups d’activistes expulsant aquells estudiants estrangers que han participat en protestes contra Israel, i mirant de reprendre el control d’unes universitats que ja fa temps que van perdre el control de si mateixes, almenys en les dues darreres dècades.
El problema és que aquest model d’ens fiscalitzadors s’ha traslladat arreu. Les universitats llatinoamericanes el van implementar a la mateixa velocitat i amb una intensitat lleugerament superior a la d’Estats Units. Aquí, han anat arribant. Bona part de les noves generacions, via activisme polític, via universitària especialment –a les facultats de ciència política i pedagogia– estan molt condicionades per aquest discurs que, per buscar un adjectiu fàcil, podríem qualificar com a woke. Qui això escriu, amb formació en història i filosofia, considera que bona part dels estudis de gènere o decolonials són interessants perquè aporten una perspectiva necessària a l’anàlisi que fem, sobre el passat i sobre el present, i que necessàriament fa qüestionar certeses instal·lades des de certa desigualtat d’oportunnitats en les construccions de discurs. Ara bé, el problema és que aquestes idees, i sobretot aquests activistes, no et conviden a fer un debat intel·lectual on poder treure conclusions interessants en una relació dialèctica que pugui fer avançar i adaptar el pensament a la contemporaneïtat. És dogmatisme pur i dur. És teologia religiosa. És d’un fanatisme desconcertant. Els DEI no han estat espais on poder compensar les desigualtats d’origen, sinó una guingueta poblada per comissaris polítics que pretenen imposar una ortodòxia absolutista.
I el model s’ha escampat també a casa nostra. Als partits, a les empreses, a les facultats, als sindicats. Amb una nova figura de comissàries polítiques que fiscalitzen cada paraula, cada gest, cada comentari informal, cada pronom “inadequat”, qualsevol ofensa imaginada. En nom de la justícia, tornem a generar un clima de desconfiança, i el pitjor de tot, de demonització de persones “homes blancs” a partir d’uns suposats privilegis i en base a un determinisme totalitari. Una ideologia fonamentada en el prejudici i en el ressentiment, projectat cap a persones que no coneixen, i a qui desposseeixen de la seva humanitat i singularitat pel fet de qui són. I és així com de les llums del pensament il·lustrat estem tornant a les tenebres de la irracionalitat fanàtica.
Nota: article publicat a Barret Picat
