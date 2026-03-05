Born to be wild

El darrer matí del 2025 era fred, gris i un punt plujós. Després de poc més d’una hora conduint per l’AP 7, el navegador em va dur al tanatori de Mollet. Dos dies abans, un whatsapp inesperat m’anunciava la mort d’Enric Cala Català, dibuixant i il·lustrador, company amb qui vaig fer diversos cims pirinencs, amic íntim des de feia més de quaranta anys, i que tanmateix, feia prop de dos que no veia. La seva vídua em va enviar el missatge des del seu mòbil. Tenia 67 anys. Si bé em va sobtar, la notícia potser no em va sorprendre del tot. La seva salut era fràgil des de feia anys, i no vivia en les millors condicions possibles. Al final, la grip se l’endugué, prematurament, com sol passar amb els millors de les generacions de bohemis i romàntics, amb personatges d’aquella mena que impulsen els somnis impossibles, i que donen sentit a èpoques que, en les millors de les saudades, aquest preciós mot portuguès, expressen la nostàlgia dels temps que no van poder ser, dels projectes que no van trobar cap port on baixar l’àncora.
Per molt que m’esforci a no expressar les emocions, he de reconèixer que la notícia em va colpir. I en el comiat, amb aquell punt de fredor que caracteritzen els funerals civils, al costat d’una vintena de desconeguts, vaig sentir un calfred en veure el seu fèretre com encalçava el camí del crematori. Havíem estat de converses transcendents de mitjanit, de manera que ben segur, fa més de quatre dècades devíem parlar sobre la mort i les incerteses i absurditats de l’estrany fenomen de l’existència, tot i que ell, amb una actitud infinitament més descreguda que jo, tot li relliscava més que a mi, en el fons més romàntic que bohemi, més presoner de les formalitats que atret per les improvisacions.
Difícilment es fan amics més enllà de la trentena. Els vincles més sòlids se solen forjar en les fragilitats de la infantesa, l’adolescència, i probablement en les incerteses i els quaderns tot just encetats de les primeres passes com a joves adults, quan tenim encara la vida per endavant, moltes planes per omplir i la perspectiva d’evolucionar plegats poden unir o separar les persones. La norma és que cadascú fa el seu camí, i les circumstàncies en fan la resta. I així com els nivells d’intimitat agermanen les persones, les obligacions de la vida adulta, els camins que anem triant a mesura que se’ns drecen les cruïlles al davant, ens van distanciant. No calen grans conflictes, ni enveges, ni ressentiments. Tan sols el pas inexorable del temps, o la importància excessiva que concedim a les banalitats que apareixen amb una impostada rellevància. Tanmateix, les bones amistats es reconeixen quan, malgrat la distància física i els lapses temporals, al cap de pocs minuts de les retrobades, reapareixen les complicitats, es reconeixen els idiolectes que dominem sovint des de simples llambregades o les continuïtats compartides de les frases.
I és el que em passava amb l’Enric. Havíem forjat una amistat una mica estranya, malgrat una diferència d’edat –set anys– que implicava una certa jerarquia a favor seu. La seva experiència en la muntanya, el seu tarannà de hippy descregut, d’anarquista individualista que va viure amb escepticisme els darrers anys del franquisme i els primers de la Transició, de motorista solitari sota la tempesta, de personatge misteriós que podia emergir de qualsevol cançó de The Doors, implicava cert mestratge i influx sobre un servidor. Perquè, efectivament, aquest home sec i llargarut, parlant sempre amb aquella fina ironia catalana,a mitges entre la fatalitat i l’esperit d’esquerp trabucaire em va ensenyar des de tècniques d’escalada sobre gel, com em va introduir en el bon gust musical del blues, com em va alertar sobre els perills mortals dels idealistes indocumentats, com em va empènyer a conduir en línia recta o traçant els revolts per la carretera, a la manera dels motoristes sota la tempesta imaginats per Jim Morrison. Sobretot, em va il·luminar sobre la llibertat extrema i radical espolsada de les pors i recances, des d’una ànima desproveïda d’hipoteques del passat. Del propi i del col·lectiu. Sovint les grans amistats són les que alimenten els sediments acumulats de les nostres ànimes.
Com algú va tenir el detall de recordar-ho en els parlaments del funeral, si hi havia una pel·lícula icònica que se li podia acostar a una definició, la seva trajectòria podria recordar a la d’Easy Rider, mítica pel·lícula protagonitzada per Peter Fonda i Dennis Hopper (i probablement el seu tarannà s’acostava més al segon que al primer). Una pel·lícula sense guió, que s’anava improvisant a cada escena, on sovint era la pròpia estètica la que marcava el seu sentit, si és que hi ha sentit en aquella història i en la vida en general. I, mentre sonava Born to be Wild, pensava tant en la banda sonora d’aquest film mític, com en una mena d’himne de batalla que no es podia guanyar en contra d’un món sense bohèmia ni romanticisme. Amb la seva vella BMW havia devorat quilòmetres i cremat una salut fràgil. Nascut per ser lliure. Una llibertat salvatge, un punt temerària i incomprensible per a una majoria de persones, com jo mateix, més procliu a la comoditat d’una vida d’orígens proletaris i aspiracions burgeses.
Efectivament, la llibertat té un preu. El més onerós i immediat sol ser la solitud. Havia decidit viure sol, en una sòrdida urbanització del Vallès d’una salvatgia gens glamurosa en feines precàries i mal pagades d’un país hostil a la independència personal i addicte a la precarietat. Un accident laboral el va deixar malmès, tant des d’una perspectiva física, com des de la misèria econòmica. Va heretar el pis familiar, i es va trobar amb inquilins que no pagaven, contribuint a unes estretors que implicava, per posar un exemple, viure sense calefacció en una casa minúscula i freda, en un aïllament en què la seva llibertat es radicalitzava i engrandia la rasa entre ell i el món. Potser en un acte de saviesa, i probablement, anticipant el que podia succeir, es va casar amb aquella nòvia amb qui havia tingut una relació intermitent, que també vivia aïllada del món, sola, a quaranta quilòmetres, a la casa de pagès familiar sense descendència ni hereus, i amb qui tenia també una relació tan peculiar com lleial, entremig d’una amistat íntima i quelcom semblant a l’amor. De manera que, per evitar que les seves coses i els escassos estalvis i propietats anessin a parar a l’estat, qui primer morís es quedaria amb les coses dels altres. Un acte infinit de saviesa.
Efectivament, la desaparició de l’amic em va colpir, tot i que no em va sorprendre. Com passa en aquestes circumstàncies, no puc deixar de sentir certa culpabilitat. En els darrers anys, les nostres trobades s’anaven espaiant. Malgrat era conscient de la seva situació difícil, no sabia pas com ajudar-lo, tot i que en sóc conscient que ell no s’hauria deixat i probablement s’ho hagués pres com una ofensa. Què és l’amistat? Probablement el sentiment humà més pur i més desinteressat, el més profundament humà i eteri, allò que ens aporta brins de felicitat i una tristesa pregona. El problema de l’agnosticisme és que la teva vida només perdura en el record de les persones que t’estimaven, i que no resti cap consol religiós d’hipotètiques cavalcades per les carreteres solitàries del cel.
Nota: Article publicat a la revista Barret Picat
