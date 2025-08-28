19 aniversari

El mes d’agost de 2006 publicava la meva primera entrada en aquest bloc, que més endavant batejaria com a Espai de Dissidència. Són ja prop de 1.900 entrades, entre articles, reflexions improvisades, capítols, relats breus i coses diverses, que per molta coherència cercada, té cert aire de calaix de sastre, on és possible trobar coses originals i d’altres reciclades.
En qualsevol cas, aquest 19è aniversari, cosa que en el món d’internet representa més de la meitat de la història digital, com totes les commemoracions hauria de servir per compartir un seguit de reflexions. Reflexions que van més enllà del propi melic i de l’interès o ensopiment de les meves intervencions de gairebé dues dècades (prop d’un terç de la meva existència), sinó per observar el fenomen, que quan es va encetar aquest format va gaudir de gran popularitat, i com en aquest període la gent ha modificat profundament la seva manera d’interactuar amb l’actualitat, el relat periodístic o les reflexions personals i/o col·lectives.
Reconec que m’enyoro del temps dels blocs. Aleshores, parlo de fa dues dècades, fins i tot dècada i mitja, abans de la irrupció de les xarxes socials de segona generació, emissor i receptor podien trencar certs nivells de jerarquia que existia en els mitjans de comunicació convencionals. Persones com jo, que amb prou feines podíem freqüentar les columnes dels diaris, podíem arribar a molta més gent, que valorava si els nostres escrits podien ser interessants o irrellevants. I he de dir que les coses no van anar malament pel que fa a l’audiència, amb entrades llegides per desenes de milers de lectors de vilaweb, i anys on havia tingut centenars de milers de visites. No sóc l’únic que va poder accedir a molta més gent per aportar punts de vista que els mitjans convencionals bandejaven, perquè fa tres dècades o més, els editors dels mitjans tenien molt més poder que ara per crear opinió.
Les coses han canviat profundament. Per bé i per mal. I, en el cas dels blocs, jo diria que per malament. La irrupció de les xarxes socials de segona generació, especialment a partir de la substitució de bloggers per influencers (sovint gent tan indocumentada com seductora), ha acabat per creant un nou ordre comunicacional que ha transformat, en un sentit més demagògics i populista, el vell ordre dels grans diaris i l’oligopoli dels mitjans. Sovint penso que l’època dels bloggers va ser una època de dolça anarquia, quan encara els algoritmes no marcaven les tendències a seguir.
Efectivament, com molta altra gent, he sentit la temptació de posar-me darrere una càmera i explicar el que explico als meus escrits de forma oral. A banda que el meu estil espès farcit de subordinades no s’adiu i no em garantiria cap èxit, em semblaria una falta de respecte a la gent que em llegeix. Per a mi, la millor comunicació és l’escrita. I si pot ser en paper, millor que en bits. Tanmateix, millor bits que no res. Ja ho sé, certament tinc una mica abandonat aquest “Espai de Dissidència”, on no publico els articles que em publiquen altres mitjans, i que faig servir per reproduir alguns articles que han estat publicats en paper en revistes o diaris, a fi de fer-los accessibles. Potser abans tenia més temps per badar. També sóc conscient que l’algoritme no em tracta massa bé perquè sovint les meves opinions no satisfan ningú (la recerca de la veritat sol ser més incòmoda que la reafermamenta de les conviccions dels lectors). I, lamentablement, els meus posts no els veuria pràcticament ningú si no fos pel paper de les xarxes, i molt especialment twitter.
Com a escriptor, he de dir que no m’agraden les xarxes, i, per contra, els blocs em semblen una eina excel·lent. Sóc un gran fan de la paraula escrita abans que l’afirmació enginyosa d’un podcast, el darwinisme brutal de les tertúlies o l’escenografia efímera d’instagram o coses per l’estil. Probablement Vilaweb, que va ser un dels més ferms defensors a l’inici del fenomen, i que els va anar marginant de la xarxa en les seves periòdiques renovacions, no va ajudar.
En qualsevol cas, avui, amb un cert punt de nostàlgia pel recorregut fet, per l’abisme dels anys, i per la meva reivindicació de la paraula escrita, Espai de Dissidència compleix 19 anys. I espero que pugui complir molts més.
