Abans de començar

Us donem la benvinguda al WordPress. Abans de començar, haureu de conèixer els següents elements.

  1. Nom de la base de dades
  2. Nom d'usuari de la base de dades
  3. Contrasenya de la base de dades
  4. Servidor de la base de dades
  5. Prefix de la taula (si voleu executar més d'un WordPress en una sola base de dades)

Aquesta informació s'està utilitzant per crear un fitxer wp-config.php. Si per qualsevol raó la creació automàtica del fitxer no funciona, no us preocupeu. El que això fa és emplenar la informació de la base de dades en un fitxer de configuració. També podeu obrir wp-config-sample.php en un editor de text i emplenar la informació allà directament i desar-lo com a wp-config.php. Necessiteu més ajuda? Llegiu l'article de suport a wp-config.php.

Amb tota probabilitat, aquestes dades us les ha subministrat el vostre proveïdor d'allotjament. Si no teniu aquesta informació, aleshores necessitareu contactar amb ells abans de continuar. Si ja esteu llestos…

Som-hi!