Walter Benjamin, passatges acabats; de Rafa Gomar.
Unes quantes vegades he passat per Portbou, sobretot venint de Perpinyà per la costat vermella (Cotlliure, Banyuls, Portvendres, Cervera) i alguna vegada he visitat el cementiri i el monument al filòsof alemany que va morir en aquesta ciutat quan fugia de la barbàrie nazi. Potser per això, i que mai havia llegit molt sobre ell, tret dels quatre tòpics més famosos, m’ha interessat aquesta biografia novel·lada escrita per l’autor de Gandia, Rafa Gomar. En ella el mateix autor, a punt de morir, ens narra la seua vida, però contraposada amb la visió d’aquesta que tenien les dones que el varen estimar, i això fa que la la seua vida no siga tan mítica com hom esperava. Nobody is perfect, que diria Billy Wilder, un altre que va haver de fugir dels nazis.