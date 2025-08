Volen que reciclem, però no ho posen fàcil? alguna a cosa a dir el CVI?

Té alguna cosa a dir el Consorci València interior sobre aquest números?

Evolució de la taxa de residus a Llíria:

Any 2021: 93,40 euros.

Any 2022: 87,70 euros

Any 2023: 96, 68 euros

Any 2024: 134, 66 euros

Any 2025: 147,36 euros

I això que jo utilitze prou la deixalleria i tinc rebaixes acumulades. Però l’augment de la taxa els dos darrers anys és brutal: alguna explicació?

Clar, després escoltes a la gent per carrer: “jo per què he de reciclar si he de pagar igualment? i ara més?”