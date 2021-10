Visita a l’Hospital del Bon Pastor (Llíria)

Uns ciutadans de Llíria han decidit promocionar la ciutat de manera totalment altruista i desinteressada . I per això el primer que es fa és promocionar el comerç local quedant per esmorzar en algun dels molts bars que hi ha al poble. Una vegada feta la despesa, ja es pot visita poble (també es pot fer al revés), i aquesta vegada s’ha triat l’Hospital medieval del Bon Pastor situat a la Vila Vella. De camí, com hi havia temps, s’han parlat sobre curiositats històriques de la Vila, com les portes d’entrada o la torrassa de la muralla que ara està en restauració, incloent una anècdota sobre la Guerra dels dos Peres.

Arribats als Bon Pastor, el guia ha descrit com era abans l’edifici i la seua funció a l’època. En aquest edifici el que destaca són les pintures medievals que encara es conserven i que descriuen l’anunciament del naixement del Messies i la posterior passió i mort de Crist, amb algun toc local que es pot distingir en elles. Tot això ha acabat amb la lectura d’un poema que ha escrit per a l’ocasió el “Poeta del foc” . Com l’activitat ha estat voluntària, després s’ha organitzat una tertúlia per parlar del que hem vist i d’altres temes com la política turística del poble.

Finalment, com avui hi estava instal·lada la mostra agroalimentària, s’ha passat per allà per poder fer alguna compra. Conclusió: si fas que la gent vinga al poble aquesta fa despesa en ell i cal atreure a aquesta gent amb un bon ham turístic, cultural i gastronòmic.