Vida i regnat de Martí I, de Josep-David Garrido i Valls
Enguany vaig llegir la biografia del Comte Ramon Berenguer IV que havia escrit l’escriptor Josep-David Garrido i a la visita que vaig fer aquest estiu al monestir de Santes Creus vaig comprar una altra de les seues biografies, la del rei Martí l’humà, el darrer rei del casal de Barcelona abans del Compromís de Casp. Després de llegir-la i haver escoltat a tanta gent parlar d’una sèrie de televisió que fa anys es va fer famosa (i que no he vist mai) que es deia Joc de trons, crec que aquests de la sèrie són un simples aficionats al costat de tot el que es movia al voltant de la Cort del Joan el Caçador, Martí l’humà i les cases nobiliàries d’Aragó, València i Catalunya. Entramats d’interessos que per desgràcia nostra esclataren a Casp, on el “estimadíssim” per alguns Vicent Ferrer (i el Papa de Peníscola) va tenir un galdós paper en la meua opinió, donant la corona als Trastàmara.