Vertigen, d’entre els morts; de Bolieau-Narcejac.

He vist moltes vegades la pel·lícula d’Alfred Hitchcock amb James Steward i Kim Novak, una de les quals molt especial, una de les darreres sessions del Cinema Modern de Girona abans de tancar per sempre. Vaig descobrir que s’havia editat en la nostra llengua la novel·la en que es basa aquesta pel·lícula i la vaig adquirir. Ara em costa, potser per haver vist tantes vegades la versió cinematogràfica, reconèixer als protagonistes fora de San Francisco, al París amenaçat pels nazis i evidentment amb nacionalitat francesa. Però això és una qüestió personal ja que la novel·la també manté la tensió, com la pel·lícula, per arribar al sorprenent final.

A part de l’ambientació, Hitchcock i els seus guionistes varen fer algun petit canvi i el van suavitzar un poc el personatge de Jimmy Steward, però en la resta, novel·la i pel·lícula es semblen prou.