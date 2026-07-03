Verso, de Manuel Baixauli.
Publicat el 3 de juliol de 2026 per vicent montesinos
Una altra de les novel·les que he tret de la biblioteca de l’institut per llegir durant l’estiu és aquest de Manuel Baixauli de l’any 2001. En ella un pintors s’inventa una fictícia beca per anar a estudiar i treballar a Roma per aïllar-se en un poble de la costa en temporada baixa i així poder trobar la inspiració i tranquil·litat que necessita per poder fer una nova col·lecció de pintures. Ara allà es troba amb un gent prou estranya que no li ajudarà molt a cercar aquesta tranquil·litat buscada. Al mateix temps va inventant-se un dietari de la seua estància a Roma per continuar amb l’engany una vegada acabada la feina, i per això va utilitzant les experiències diàries al poble (procès de creació literari dins d’un altre?)
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